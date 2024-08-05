Silifke Belediyesi Sokakları Tazyikli Suyla Temizledi

Silifke Belediyesi ekipleri, sıklıkla kullanılan sokak ve kaldırımları tazyikli suyla temizledi.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Caddesi ile çevresinde çalışma yaptı.
Ekipler, fırçayla temizledikleri sokak ve kaldırımları tazyikli suyla yıkadı.
Belediye Başkanı Mustafa Turgut, vatandaşların yaşamlarını sağlıklı ortamda sürdürebilmesi için ilçeyi temiz tutmaya gayret ettiklerini belirtti.
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