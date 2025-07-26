Silifke\'de Orman Yangınına Müdahale

KARADAN VE HAVADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Silifke ilçesine bağlı Bahçederesi Mahallesi'nde çıkan orman yangınına 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı ile müdahale edilirken, 55 kara aracı ve toplam 250 görevli personel söndürme çalışmasına katıldı. Yangın bölgesine yakın konumda bulunan Bahçederesi, Çadırlı, Kocapınar ve Kırtıl mahalleleri, olası risklere karşı tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekipler, yangının çevre yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor. Yetkililer, vatandaşların can güvenliğini sağlamak adına tüm gerekli önlemlerin alındığını belirtti.