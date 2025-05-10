Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: "Burada Konuştuğumuz Bütçe, 3 Ayı da Sizin Tarafınızdan Kullanmış Bütçe" - Son Dakika
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Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: "Burada Konuştuğumuz Bütçe, 3 Ayı da Sizin Tarafınızdan Kullanmış Bütçe"

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Cumhur İttifakı grubunun, Plan ve Bütçe Komisyonu raporuyla ilgili eleştirilerine, "Burada konuştuğumuz bütçe sizin döneminizde hazırladığınız, 3 ayı da sizin tarafınızdan kullanmış bütçe. Şimdi çıkıp bu tabloyu sanki hiçbir sorumluluğunuz yokmuş gibi burada anlatıp yorumlamanızı anlamakta güçlük çekiyorum" diye cevap verdi.

10.05.2025 10:39  Güncelleme: 10:54
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(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Cumhur İttifakı grubunun, Plan ve Bütçe Komisyonu raporuyla ilgili eleştirilerine, "Burada konuştuğumuz bütçe sizin döneminizde hazırladığınız, 3 ayı da sizin tarafınızdan kullanmış bütçe. Şimdi çıkıp bu tabloyu sanki hiçbir sorumluluğunuz yokmuş gibi burada anlatıp yorumlamanızı anlamakta güçlük çekiyorum" diye cevap verdi.

Silivri Belediye Meclisi, mayıs ayı ikinci oturumunu, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu başkanlığında gerçekleştirdi. Balcıoğlu, Cumhur İttifakı grubunun 2024 yılı kesin hesap ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporuna yaptıkları eleştirilere yanıt verdi.

Muhalefetin eleştirdiği bütçenin geçen dönem planlandığını söyleyen Balcıoğlu, "Burada konuştuğumuz bütçe sizin döneminizde hazırladığınız 3 ayı da sizin tarafınızdan kullanmış bütçe. Şimdi çıkıp bu tabloyu sanki hiçbir sorumluluğunuz yokmuş gibi burada anlatıp yorumlamanızı anlamakta güçlük çekiyorum. Bu bütçenin ilk üç ayında öngörülen harcamasından fazlası harcanmış. İlk üç ayda öngördüğünüzden fazlası harcanmış. Seçim döneminde yapılan birçok harcamaların faturaları daha sonra belediyenin kapsını çalmış, hatta daha sonra da icra sürecine gitti" dedi.

"Hangi vicdan bu sunduğunuz tabloyu görmezden geliyor"

Vatandaşa yapılan hizmeti sonuna kadar desteklediklerini vurgulayan Balcıoğlu, geçen dönem Bursa'ya düzenlenen bir kültür gezisinden söz ederek, şöyle konuştu:

"Bursa'ya bir gezi düzenlediniz bütün hemşehrilerimizi götürdünüz Allah razı olsun elbette benim vatandaşım gitmiş, gezmiş, görmüş hiçbir itirazım yok. Ama o gezi günübirlik diye planlanmış, ardından 5 yıldızlı bir otelden fatura geliyor. Seçimden sonra otel yetkilileri belediyeyi arıyor, 'Belediye Başkanı ile görüşebilir miyiz?' diye. Ödeme yapılmadığını, icraya vereceklerini söylüyorlar. Biz son anda müdahale ettik. Bilir Turizm adlı bir firmada ramazan ayında yapılan geziyle alakalı 8 milyon liralık bir fatura daha geldi. Firma icraya veriyordu, tekrar görüştük. Yani biz enerjimizi buralara harcayarak başladık. İhtarname çekildi, çağırdık, görüştük, olayı çözüme kavuşturduk. Sizin çok iyi tanıdığınız bir ajans var. Key Ajans ismini de veriyorum. Seçimden sonra yanıma geldi. Adam, seçim sürecinde kurduğu led ekranların 600 bin liralık faturasını getirdi. 600 bin liralık fatura için icra başlatmış. Bu mu yani iyi yönetim? Seçimden hemen önce sucuk ekmek dağıtmışsınız, afiyet olsun. Ama fatura bana geldi. Ödemesini ben yaptım. Şimdi buradan soruyorum hangi vicdan bu sunduğunuz tabloyu görmezden geliyor?"

"Kimse bu belediyeyi borç batağına çekemez"

Muhalefetin eleştirilerinin haksız ve iddialara dayandığını belirten Balcıoğlu, geçen dönemden kalan faturaları belgeleyeceğinin altını çizerek, tutarlılık çağrısında bulundu. Balcıoğlu, "Kimse bu belediyeyi borç batağına çekemez. Biz bu anlayışı tasviye etmek için burada oturuyoruz. Arsa ile borç ödüyorsunuz dediğiniz, spor adası müteahhitti. Protokol de sizin protokolünüz. Siz bu protokolü sorgulayın. Yalan söylemekten, halkın aklıyla dalga geçmekten vazgeçin. Sultan Hanım, ben söyleyeyim size vatandaş ne istiyor. Vatandaş açıldığı günden beri pazartesi kapalı olan kütüphane gibi sizin her konuda yalan söylemenizden vazgeçmenizi istiyor" dedi.

"Biz hiçbir şeyden kaçmıyoruz"

Ülke genelindeki ekonomik koşullardan belediyenin de etkilendiğini ifade eden Balcıoğlu, hiçbir şeyi saklama ve gizleme niyetlerinin olmadığını söyledi. Kendine ve ekip arkadaşlarına güvendiğini vurgulayan Balcıoğlu, "Biz hiçbir şeyden kaçmıyoruz. Zaten bir şey saklamaya niyetimiz olsa veya sizlerden gizlediğimiz, vatandaştan gizlediğimiz, hemşerilerimizden gizlediğimiz bir konumuz olsa saatlerce burada gündemi değerlendirmeyiz. Ben kendime güveniyorum, arkadaşlara güveniyoruz, sizlere güveniyoruz. O konuda müsterih olun tartışarak doğruyu bulacağız. Herkesin kişisel fikirlerine saygımız vardır. Herkes de burada bir bireydir ve seçilmiş olarak koltukların hakkını doğru bir şekilde verdiğinize eminim" diye konuştu.

" Türkiye'deki bütün belediyeler de aynı sorun var"

Ülkede yüzde 6,6 oranında bütçe açığı olduğunu aktaran Balcıoğlu, "Ülkede en önemli sorun, yüzde 6,6 oranındaki bütçe açığı. Gider gelir arasında yüzde 6,6 oranı bir açık oluştu bunu bizde kabul ediyoruz. Ancak unutulmamalı ki bunu sadece Silivri belediyesi yaşamıyor. Türkiye'deki bütün belediyeler de aynı sorun var. AK Parti belediyeleri de yaşıyor Milliyetçi Harekat Partisi belediyeleri de yaşıyor. Genel ekonomik sorunları herkes, her belediyeye yaşıyor. Fark sadece bir mali yönetimin değil. Sadece Bora Balcıoğlu başkanlığındaki Silivri belediyesi yönetiminin değil. Yani ülke genelde yaşanan ekonomik sorunların da sonucunu aynı zamanda yaşıyoruz" dedi.

Başkan Balcıoğlu, ancak adaletin olduğu yerde güvenin olacağını ve ekonominin düzeleceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

Bora Balcıoğlu, Belediye, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: 'Burada Konuştuğumuz Bütçe, 3 Ayı da Sizin Tarafınızdan Kullanmış Bütçe' - Son Dakika

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