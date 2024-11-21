Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu\'ndan Dünya Çocuk Hakları Günü\'nde Okullara Ziyaret

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(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde ilçede bakımı ve onarımı devam eden okulları ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Ziyaret kapsamında Kadıköy Şehit Olcay Özcan İlkokulu, Akören Ümit Aksun İlkokulu ve Çantaköy 80. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nu inceleyen Başkan Balcıoğlu, toplamda 6 okulda faaliyetlerin yürütüldüğünü belirtti.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, bakım ve onarım çalışmaları devam eden Kadıköy Şehit Olcay Özcan İlkokulu, Akören Ümit Aksun İlkokulu ve Çantaköy 80. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nu ziyaret etti. Ziyaret sırasında öğretmenlerle ve öğrencilerle bir araya gelen Başkan Balcıoğlu, sınıfları gezerek eğitim kurumlarının mevcut durumunu yerinde inceledi.

"Ne yapıyorsak, çocuklarımız için yapıyoruz"

Başkan Balcıoğlu, çocuklar için faaliyetler yürütmeye devam edeceklerini belirterek, "Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü, böyle anlamlı bir günde burada yapılan çalışmalara katkı sunmak ve yerinde görmek benim için büyük bir gurur. Ne yapıyorsak, çocuklarımız için yapıyoruz. Onlar bizim en büyük önceliğimiz. Her zaman söylediğim gibi göreve gelmeden önce iki çocuğum vardı; şimdi ise binlerce çocuğumuz var. Çocuklarımızın en iyi şartlarda yetişmesi ve eğitim alması için elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki geleceğimiz, onların ellerinde şekillenecek" ifadelerini kullandı.

Balcıoğlu, yapılan işlemlerin, öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim görmesi için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, Belediye'nin eğitime destek çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini belirtti.

Eğitim kurumlarında çalışmalar devam ediyor

Belediye ekipleri, okullarda gerçekleştirdikleri çalışmalar kapsamında Kadıköy Şehit Olcay Özcan Ortaokulu'nda tuvalet bakım ve onarım çalışmalarını sürdürürken, iç cephe boya işlemlerini de tamamladı. Akören Ümit Aksun İlkokulu'nda iç cephe boya işlemleri tamamlandı. Çantaköy 80. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nda ise çatı aktarımı ile bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra dış cephe boya faaliyetleri devam ediyor.