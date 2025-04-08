Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: Parasızlığı Yönetmek Zor - Son Dakika
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Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: Parasızlığı Yönetmek Zor

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, mali sorunlar ve bağış eksikliği konusundaki eleştirilere yanıt vererek, belediyenin parasızlıkla mücadele ettiğini belirtti. Tüm vatandaşların desteğine ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

08.04.2025 17:45  Güncelleme: 17:50
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(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Parayı yönetmek kolay, ama parasızlığı yönetmek çok zor. Gerçekten çok zor bir durumdayız ve şu anda parasızlığı yönetiyoruz. Son olarak, biz belediye olarak bu hizmetleri yapabiliyorsak, bu çok kıymetli. Bu süreçte hepinizin desteğini bekliyorum. Çünkü burada yapılan eksiklikler, sadece bir siyasi görüşün ya da partinin sorunu değil; bu, Silivri'deki herkesin sorunu" dedi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Belediyesi Nisan ayı meclisinde muhalefetin maddi sorunlara yönelik yaptığı eleştirileri yanıtladı. Herkes için önemli olan şeyin borçları yönetmek olduğunu vurgulayan Başkan Balcıoğlu, tasarruf tedbirleri nedeniyle maddi sorunlar yaşadıklarını söyledi. Başkan Balcıoğlu, "Parayı yönetmek kolay, ama parasızlığı yönetmek çok zor. Gerçekten çok zor bir durumdayız ve şu anda parasızlığı yönetiyoruz. Son olarak, biz belediye olarak bu hizmetleri yapabiliyorsak, bu çok kıymetli. Bu süreçte hepinizin desteğini bekliyorum. Çünkü burada yapılan eksiklikler, sadece bir siyasi görüşün ya da partinin sorunu değil; bu, Silivri'deki herkesin sorunu. Hepimiz bu hizmeti veriyoruz ve bu hizmetin devamını sağlamalıyız" diye konuştu.

Hizmet etmek konusunda tüm CHP'li belediyelerin sorun yaşadığını, güncel siyasi ortam nedeniyle insanların CHP'li belediyelerle çalışmaktan korktuklarını belirten Başkan Balcıoğlu, "CHP'li belediye ile iş yaptığı için korkanlar var. Yani neden yapmıyorsunuz diye söylediğimde, adam evladının adına cami yaptıracak. Ben de diyorum ki, 'Ben vesile olayım' Fakat korkuyor adam. 'Acaba sen vesile olursan, başıma bir iş mi gelir?' diye düşünüyor. Ben de diyorum ki, 'Hayır, sana ne gelecek?' Biz kendimizden eminiz" dedi.

Muhalefetin bağışların azalması ile ilgili eleştirilere geçen döneme gönderme yaparak cevap veren Başkan Balcıoğlu, "Hemşehrilerimiz beş sene boyunca yaptığınız sosyal deney sonucunda, almış olduğumuz bağışlar yüzünden belediyeden yaka silkiyor. Kimse belediyeye bağış yapmak istemiyor. Böyle bir noktaya geldik şu anda. Ne nakti ne de ayni bağış yapmak istemiyorlar. Bunu da bir düşünün" ifadelerini kullandı.

Bağışlara açık olduklarını da kaydeden Başkan Balcıoğlu, "O yüzden bundan sonraki süreçte biz anlatacağız, vatandaşlarımız tekrar gelecekler buraya. Yani bağış yapmak isteyene her zaman kapımız açık. Bir tane çöp kamyonu alamıyoruz, 40 takla atıyoruz. Adama, 'Gel çöp kamyonu alıyoruz' diyoruz. Belediyeye bağış yaparsam başıma bir iş gelir mi diye korkuyor mevcut ekonomik ve siyasi koşullar yüzünden. Hiç kimsenin korkusu olmasın daha da güçleneceğiz bu konuda" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: Parasızlığı Yönetmek Zor - Son Dakika

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