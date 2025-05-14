Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: "Tarım Diyeceğiz, Üretim Diyeceğiz, Dayanışma Diyeceğiz"

(İSTANBUL) - 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Hep söyledim, yine söylüyorum: Ben Silivri'nin muhafızıyım. Bu bereketli toprakları betona boğmalarına izin vermeyeceğim. Tarım diyeceğiz, üretim diyeceğiz, dayanışma diyeceğiz" dedi.

Silivri Belediyesi, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde Atatürk Meydanı'nda tören düzenledi. Törene Balcıoğlu'nun yanı sıra İlçe Tarım ve Orman Bakanlığı Müdürü Nuri Ertuğrul, Önder Çiftçi Derneği Başkanı Metin Oral, Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer, Trakya Birlik Temsilcisi Turgay Sakarya, Tarım Kredi Kooperatifleri Temsilcisi İskender Kuloğlu ve çiftçiler katıldı.

Sözlerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bizim başlıca kuvvet ve servet dayanağımız topraktır" sözünü hatırlatarak başlayan Balcıoğlu, şöyle konuştu:

"Bu toprakta üretim varsa, bu memlekette umut da var, gelecek de var"

"Ama açık konuşayım, bugün burada yalnızca bir günü kutlamaya değil, bir gerçeği bir kez daha hatırlatmaya geldim. Bu ülkenin karnını doyuran, bu milletin alnını açık tutan sizlersiniz. Emeğinizle, alın terinizle, toprağa sadakatinizle bu memlekete hizmet ediyorsunuz. Sözlerime, 'Bizim başlıca kuvvet ve servet dayanağımız topraktır' diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle anarak başlamak istiyorum. Çünkü biz çok iyi biliyoruz ki, bu toprakta üretim varsa, bu memlekette umut da var, gelecek de var. Bugün tarım sadece bir sektör değil, adeta bir beka meselesidir. Gıda krizinin kapıda olduğu bir çağda, üretmek bir tercih değil, bir zorunluluktur."

Balcıoğlu, Silivri'nin sadece İstanbul için değil Türkiye için çok önemli bir bölge olduğunu belirterek, 400 bin dönümün üzerinde tarım arazisine sahip olduklarını vurguladı. Balcıoğlu, "Bu topraklar o kadar cömert ki dökülen her damla alın terinin karşılığını misliyle veriyor. Hani derler ya; 'Emeği olanın, toprağa gözü gibi bakanın başı dik olur.' İşte biz Silivri'de bu bilinçle hareket ediyoruz. 400 bin dönümün üzerinde tarım arazisine sahibiz. Bu topraklar, doğru yönetildiğinde yalnızca Silivri'yi değil, İstanbul'u da doyuracak güçte. İnanın, insan ekseniz insan çıkacak kadar bereketli topraklara sahibiz" diye konuştu.

İstanbul'daki tarım arazilerinin yüzde 60'ının Silivri'de olduğunu hatırlatan Balcıoğlu, "Üstelik sadece alan olarak değil, üretici sayısında da zirvedeyiz. 39 ilçe içinde en fazla çiftçi Silivri'de yaşıyor, Silivri'de çalışıyor, Silivri'de üretiyor. Beşiktaş'ın yüzölçümü kadar yere buğday, Zeytinburnu kadar yere ayçiçeği, Beyoğlu kadar yere arpa ekiyorsunuz. Yani ilçemizin topraklarının neredeyse yarısı sizin emeğinizle can buluyor. Bu az bir şey değil. Ama şunu da çok iyi biliyorum, bu işler kolay değil. Mazot olmuş dünya para. Gübre, ilaç, sulama… Her şey zamlı. Bir torba tohum bile altınla yarışıyor. İklim değişikliği, kuraklık, sel… Emek verdiğiniz ürünün, bir kuraklıkla heba olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.

Sadece geçen yıl tarıma verilen desteğin 100 milyonu aştığını ve tarıma destek vermeye devam edeceklerini bildiren Balcıoğlu, şöyle devam etti:

"Ayrıca belediyemize ait arazilerde, nohut, fasulye, un ve ayçiçek yağı üretiyoruz. Bunları da Birlikte Dayanışma Marketimiz üzerinden ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Çünkü biz, 'Bu şehirde kimse yalnız değil' diyoruz. Kimseyi dışarıda bırakmayacağız. Kimseyi geride bırakmayacağız. Bu kadar net."

Silivri'nin topraklarına sahip çıkan, tarıma destek veren herkesle birlikte yürümeye devam edeceklerini yineleyen Balcıoğlu, "Hep söyledim, yine söylüyorum, ben Silivri'nin muhafızıyım! Bu bereketli toprakları beton "Ve ha boğmalarına izin vermeyeceğim. Tarım diyeceğiz, üretim diyeceğiz, dayanışma diyeceğiz. ve bu toprağa sahip çıkan herkesle birlikte yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.

İlçe Tarım ve Orman Bakanlığı Müdürü Nuri Ertuğrul, dünya zor zamanlardan geçerken Türkiye'nin gıda sıkıntısı yaşmamasının temel nedeninin çiftçiler olduğunu söyledi. Çiftçilerin sabır ve tevekkülü öğrettiğini dile getiren Ertuğrul, "Sizlerle birlikte olmak bizim için görevden öte" dedi.

Tüm dünyadaki krize rağmen Silivri'deki çiftçilerin bir karış toprak kalmayacak şekilde çalıştıklarını belirten Ertuğrul, Silivri'nin çiftçiler sayesinde İstanbul'un tarım ilçesi olduğunu vurguladı. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak ayni ve maddi yardımları artırdıklarını söyleyen Ertuğrul, tarımın birlik ve beraberlikle yapılacağını kaydetti. Silivri'nin 20 milyona yakın İstanbul nüfusunun gıda ihtiyacını karşılayacak yeteneğe sahip olduğunu açıklayan Ertuğrul, "Özellikle gençlere bu konuda büyük görev düşmektedir. Gençler artık traktörün direksiyonunu ele geçirme vakti gelmiştir" diye konuştu.

"Çiftçi varsa yaşam var"

Önder Çiftçi Derneği Başkanı Metin Oral da tarımın bir geçim kaynağı değil milli güvenlik meselesi olduğunu belirtti. İklim krizine dikkati çeken Oral, çiftçilerin iklim değişikliklerinden olumsuz etkilendiğini dile getirdi. Tarıma verilen desteklerin güç verdiğini söyleyen Oral, "Destekleri takdir ediyoruz ama daha kapsayıcı desteklere ihtiyacımız var" dedi. Çiftçilerin her şeye rağmen yılmadan üretmeye devam ettiğini kaydeden Oral, "Çiftçi varsa yaşam var" ifadelerini kullandı.

Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer ise Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ekonominin temeli ziraattir" sözlerini hatırlatarak, "Sofralarımıza gelen her gıda değerli çiftçilerimiz tarafından el emeğiyle üretilerek soframıza kadar gelmiştir. Çok yakın zamanda Rusya- Ukrayna savaşında gıdanın çok önemli olduğu anlaşılmıştır" dedi.

Ayrıca milli bir tarım ekonomi paketinin hazırlanması gerektiğine işaret eden Özer, toprak koruma kanunun hemen uygulanması gerektiğini vurguladı.

Trakya Birlik Temsilcisi Turgay Sakarya, alın teri toprakla buluşturan çiftçilerin Çiftçiler Günü'nü kutladı. "Tarım ve gıda durursa hayat durur" diyerek çiftçilerin üretiminin öneminden söz eden Sakarya, tarımsal eğitimin artması gerektiğini belirtti. Tarımda verimliliğin artması için ekilebilir alanların artmasının gerektiğinden bahseden Sakarya, tarıma destek veren herkese teşekkürlerini iletti.

"Güçlü çiftçi güçlü tarım demektir"

Tarım Kredi Kooperatifleri Temsilcisi İskender Kuloğlu, "Tarım sadece bir üretim faaliyeti değil bir yaşam biçimidir" dedi. Tarımın kutsal bir miras olduğunu söyleyen Kuloğlu, bu mirasın modern tekniklerle harmanlandığını dile getirdi. Tarım Kredi Kooperatifi olarak çiftçilerin yanlarında olmaya gayret ettiklerini vurgulayan Kuloğlu, "Güçlü çiftçi güçlü tarım demektir" dedi.

Tohumdan hasada kadar tüm süreçte çiftçilere teknik bilgiden pazarlamaya kadar destek olduklarını belirten Kuloğlu, "Bu kutsal emaneti gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

Programın ardından 14 Mayıs Çiftçiler günü anısına kadın çiftçiler Nefise Köksal ve Emine Köksal'a çiçek takdim edildi. Ayrıca, Silivri'nin bereketli topraklarının simgesi olan traktör geçit töreni yapıldı.