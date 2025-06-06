Silivri Belediye Başkanı Bayram Namazını Kıldı

(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Kurban Bayramı namazını Piri Mehmet Paşa Camii'nde kıldı. Namaz sonrası vatandaşlarla sohbet eden Balcıoğlu, sağlıklı ve mutlu nice bayramlara erişmeyi diledi.

Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Kurban Bayramı bayram namazını Piri Mehmet Paşa Camii'nde kıldı.

Namaz çıkışı vatandaşlarla bayramlaşan Balcıoğlu, "Bayramlar birlikte güzel, Silivri ise her zaman birlikte güzel" dedi.

Paylaşmanın ve kardeşliğin önemine değinen Başkan Balcıoğlu, kimsenin geride kalmadığı bir yönetim anlayışıyla bu bayramda da vatandaşların yanında olduklarını ifade etti.