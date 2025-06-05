Silivri Belediye Başkanı Bayramda Personeliyle Buluştu

(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Kurban Bayramı öncesi belediye personeli ile bayramlaştı. Hizmetlerin bayram boyunca devam edeceğini belirten Balcıoğlu, "Silivri'ye hizmet yolunda yorulmak bilmeden çalıştığımız mesai arkadaşlarım nezdinde şimdiden tüm Silivri'mize mutlu ve huzurlu bir bayram diliyorum" dedi.

Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla belediye personeli ile tek tek bayramlaştı. Personelin Kurban Bayramı'nı kutlayan Balcıoğlu, birlik ve beraberlik içinde nice bayramlara erişmeyi diledi. Kurban Bayramı'nda da hizmetlerin aksamadan devam edeceğini kaydeden Balcıoğlu, bayram dolayısıyla Silivri'de yaşanabilecek yoğunluğa dikkati çekti.

Belediye ekipleri ile durmak bilmeden çalışmaya devam edeceklerini belirten Balcıoğlu, "Silivri'ye hizmet yolunda yorulmak bilmeden çalıştığımız mesai arkadaşlarım nezdinde şimdiden tüm Silivri'mize mutlu ve huzurlu bir bayram diliyorum. Huzurlu, birlik ve beraberlik içinde nice bayramlara" dedi.