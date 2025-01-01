Silivri Belediye Başkanı, Esnafla Yeni Yılı Kutladı

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(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri çarşısında esnafla bir araya geldi. Esnaf ve vatandaşların yeni yılını kutlayan Başkan Balcıoğlu, "Dilerim yeni yılda, Silivri'ye huzur ve neşe hakim olur. Biz bunun için çalışıyoruz, çalışacağız" dedi.

Silivri çarşısında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 2025 yılında Silivri'yi daha ileri taşımak için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti. 2025 yılının bolluk, bereket, mutluluk ve huzur getirmesini dileyen Başkan Balcıoğlu, "Halkımızın mutluluğu bizim mutluluğumuz. Dilerim yeni yılda, Silivri'ye huzur ve neşe hakim olur. Biz bunun için çalışıyoruz, çalışacağız" dedi.

"Bu güzel ilçemizi hep birlikte daha da ileriye taşımak görevimiz"

Vatandaşların yeni yıl heyecanına ortak olan Başkan Balcıoğlu, "Silivri'mizin her köşesinde aynı sıcaklığı ve sevgiyi hissetmek, bu güzel ilçemizi hep birlikte daha da ileriye taşımak görevimiz. 2025 yılı hepimize kutlu olsun" diye konuştu.