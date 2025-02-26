Silivri Belediye Başkanı İGDAŞ Yetkililerini Ağırladı

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(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İstanbul Gaz ve Doğalgaz Dağıtım A.Ş (İGDAŞ) İstanbul İşletme Müdür Yardımcısı İbrahim Akpınar, İGDAŞ Silivri Şebeke Şefi Said Fatih Bahçe ve İGDAŞ Silivri Şebeke Mühendisi Mazlum Güler'i makamında ağırladı.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İGDAŞ İstanbul İşletme Müdür Yardımcısı İbrahim Akpınar, İGDAŞ Silivri Şebeke Şefi Said Fatih Bahçe ve İGDAŞ Silivri Şebeke Mühendisi Mazlum Güler'i makamında misafir etti. Başkan Balcıoğlu, nazik ziyaretlerinden dolayı İGDAŞ yetkililerine teşekkür ederek, ilçedeki doğalgaz altyapı çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaret hakkında konuşan Başkan Balcıoğlu, "Silivri'nin her mahallesinde vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu bir yaşam sürebilmesi için altyapı yatırımlarına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda İGDAŞ ile koordineli şekilde çalışarak, ilçemizin her noktasına doğalgaz hizmetini ulaştırmaya devam edeceğiz. İGDAŞ yetkililerimize ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.