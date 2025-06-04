Silivri Belediyesi 1600 Dönüm Arazide Buğday Ekimi Gerçekleştirdi

(İSTANBUL)- Silivri Belediyesi, 2024–2025 tarım sezonunda bin 600 dönüm arazide buğday ekimi gerçekleştirdi. Hasat öncesi son kontroller tamamlanırken, elde edilecek buğday, ihtiyaç sahibi vatandaşlara un olarak ulaştırılacak.

Silivri Belediyesi, hem üretimi hem dayanışmayı önceleyen tarım politikalarını kararlılıkla sürdürüyor. Bu sezon bin 600 dönüm arazide gerçekleştirilen buğday ekimiyle, üretimin artırılması hedefleniyor. Hasat öncesi son hazırlıklar tamamlandı.

Başkan Bora Balcıoğlu, buğdayların kardeşlenme sayısı, başak gelişimi, hastalık durumu ve tohumluk değeri açısından detaylı incelemelerde bulunduklarını belirterek, "Saha kontrollerimiz sonucunda gayet olumlu veriler elde ettik. Hasat öncesinde süne ilacı uygulamamızı da tamamladık. Artık biçim zamanı için hazırız" diye konuştu.

Elde edilecek buğdayların una dönüştürülerek ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına ulaştırılacağını dile getiren Balcıoğlu, "Amacımız sadece üretmek değil; paylaşmak, destek olmak ve kimseyi geride bırakmayan bir Silivri'yi hep birlikte inşa etmektir" dedi.