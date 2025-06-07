Silivri Belediyesi, Mavi Bayraklı Plajı ve Kafe Alanını Yeniledi

(İSTANBUL)- Silivri Belediyesi, Mavi Bayrak'lı sahil bölgesinde halk plajı ve kafe alanını yeniden düzenleyerek hizmete açtı. Tesis, yaz sezonunda hem hesaplı hem nitelikli hizmet anlayışıyla Silivrililere hizmet verecek.

Silivri Belediyesi, yaz sezonuna hazırlık kapsamında sahil düzenlemelerine hız verdi. Mavi Bayrak'lı plajı ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken sahil bölgesinde yer alan halk plajı ve kafe alanı, yenilenen yüzüyle hizmete açıldı. Silivri Belediyesi Sosyal Tesisleri bünyesinde faaliyet gösterecek alan, hem dinlenme hem de sosyal etkileşim için modern bir yaşam noktası sunuyor.

Altyapıdan oturma düzenine, hijyen standartlarından menü kalitesine kadar her detayın ele alındığı projede, halkın güvenli, temiz ve uygun fiyatlı hizmet alması hedeflendi. Yeni düzenlemeyle birlikte, Silivri Belediyesi Sosyal Tesisleri bünyesinde hizmet verecek alan, yaz boyunca denizin ve güneşin tadını çıkarmak isteyen vatandaşların uğrak noktalarından biri olacak.