Silivri Belediyesi Projeleri Değerlendirildi - Son Dakika
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Silivri Belediyesi Projeleri Değerlendirildi

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle bir araya gelerek, devam eden ve planlanan projeleri ele aldı. Başkan Balcıoğlu, toplantıda Silivri halkının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak geleceğe yönelik projelerin şekillendirileceğini vurguladı.

21.01.2025 09:08  Güncelleme: 09:39
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(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle düzenlenen toplantıda, Belediye'nin çalışmalarını değerlendirdi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle toplantıda bir araya geldi. Başkan Balcıoğlu, aylık düzenli olarak birim müdürleriyle bir araya gelerek, ilçedeki projelerin ve hizmetlerin detaylı bir şekilde ele alındığını belirtti.

Toplantıda, birim müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ile devam eden ve planlanan projelere ilişkin sunumlar yapıldı. Silivri Belediyesi'nin yürütmekte olduğu altyapı projeleri, çevre düzenlemeleri, sosyal hizmetler ve kültürel etkinlikler gibi birçok alandaki faaliyetler masaya yatırıldı.

Başkan Balcıoğlu, toplantıya ilişkin, "Silivri'nin geleceğini birlikte inşa ediyoruz. Bugün bir araya geldiğimiz bu toplantıda, Silivri halkının taleplerini ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, geleceğe yönelik projelerimizi şekillendiriyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak hizmetler sunmak, bizim önceliğimizdir. Her birim, titizlikle hazırladığı raporlarla bize rehberlik ediyor ve bu doğrultuda ilçemiz için en iyi çözümleri sunmaya çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silivri Belediyesi Projeleri Değerlendirildi - Son Dakika

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