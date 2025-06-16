Silivri Belediyesi ve Nişantaşı Üniversitesi Tiyatro Eğitimi Kursunu Tamamladı

(İSTANBUL) – Silivri Belediyesi ve Nişantaşı Üniversitesi işbirliğiyle Güzel Sanatlar Akademisi'nde tiyatro eğitimi alan kursiyerler, eğitim dönemini Anton Çehov ve Neil Simon'un hikayelerinden uyarlanan "Çehovyen" isimli oyunla tamamladı.

Önder Yılmaz Sahnesi'nde sahnelenen tiyatro gösterimiyle kursiyerler performanslarını izleyiciyle buluşturdu. Gösterimin ardından Belediye Başkan Yardımcıları Yavuz Alçi ve Meral Kutlu, kursiyerlere sertifika ve plaket takdim ederek Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun selamlarını iletti.

Etkinlik sonunda kursiyerler ve aileleri gösteriden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirirken, yetkililer Güzel Sanatlar Akademisi'nin sanatsal eğitim çalışmalarına devam edeceğini belirtti.