Silivri Belediyesi Yazlık Sinema Nostalji Günleri Başlıyor

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(İSTANBUL) - Silivri Belediyesi'nin düzenlediği "Yazlık Sinema Nostalji Günleri", Aras Bulut İynemli'nin başrolde oynadığı "Atatürk" filmi ile yarın saat 20.30'da başlayacak.

Silivri Belediyesi'nin Yazlık Sinema Nostalji Günleri, 20'nin üzerinde farklı filmle yaz boyunca devam edecek. Yazlık Sinema Nostaljisi, yarın "Atatürk" filmi gala programı ile saat 20.30'da VEGA AVM yanında oluşturulan alanda başlayacak.

Etkinlik programı, VEGA AVM yanında oluşturulan alanda 5 Temmuz 2024 Cuma günü saat 21.00'de gösterilecek "Atatürk 2" filmi ile devam edecek. Ardından, 6 Temmuz 2024 Cumartesi günü saat 21.00'de "Oyuncaklar Firarda" adlı çocuk filmi izleyicilerle buluşacak.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Silivri Belediyesi olarak yaz aylarında halkımıza ücretsiz ve keyifli bir etkinlik sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yazlık Sinema Nostalji Günleri, ailelerin bir araya gelerek güzel vakit geçireceği, unutulmaz anılar biriktireceği bir etkinlik olacak. Tüm halkımızı bu sinema şölenine davet ediyoruz" dedi.