Silivri'de Cıvata Fabrikasında Yangın

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Silivri'de cıvata fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Selimpaşa Mahallesi 6060. Sokak'taki yaklaşık 4 bin metrekare alana kurulu cıvata fabrikasındaki yağ kazanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Silivri'nin yanı sıra Büyükçekmece, Avcılar ve Bakırköy'den itfaiye ekipleri sevk edildi.

Fabrikadaki işçiler tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Fabrikada bir süre soğutma çalışması yapıldı.