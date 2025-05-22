Silivri'de Dönem Sonu Etkinlikleri Başladı

(İSTANBUL)- Silivri Belediyesi Kültür Merkezi ve Mahalle Evleri'nde eğitim gören kursiyerlerin sahne aldığı dönem sonu etkinlikleri başladı.

Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen dönem sonu etkinlikleri, yıl boyunca kültür merkezlerinde ve mahalle evlerinde sanat ve müzik eğitimi alan kursiyerlerin sahne performanslarıyla başladı. Etkinliğe, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da katıldı. Etkinliğin ilk günü, kanun ve klarnet dinletileri ile başlarken, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği konserleri ile devam etti. Katılımcılara unutulmaz anlar yaşatan gecede, sahne alan kursiyerler büyük beğeni topladı.

Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Sanatın birleştirici ve iyileştirici gücüne her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Kültür Merkezimizde ve Mahalle Evlerimizde yıl boyunca emek veren tüm kursiyerlerimizi, eğitmenlerimizi ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum" dedi.