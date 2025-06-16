Silivri'de Dünya Çevre Günü Etkinlikleri Yoğun İlgi Gördü

(İSTANBUL) – Silivri Belediyesi tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla sahil bölgesinde düzenlenen farkındalık etkinlikleri, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Silivri Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte, çevre bilincini artırmaya yönelik çeşitli atölye ve tanıtım faaliyetleri düzenlendi. Program kapsamında; kitap takas etkinliği, bez torba boyama atölyesi, sıfır atık toplama ekipmanlarının tanıtımı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İSTAÇ Kıyı Temizlik Ekibi'nin atıklardan oluşturduğu sergi ve ağaç fidanı dağıtımı yapıldı.

Çocukların ve gençlerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, katılımcılar geri dönüşümün önemini eğitici ve interaktif uygulamalarla deneyimleme imkanı buldu. Belediye yetkilileri, çevre bilincinin küçük yaşta kazanılmasının önemine dikkat çekerek bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.