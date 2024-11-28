Silivri'de Kadın Emeğini Destekleyen Dernek Açıldı - Son Dakika
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Silivri'de Kadın Emeğini Destekleyen Dernek Açıldı

Silivri\'de Kadın Emeğini Destekleyen Dernek Açıldı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Evim Atölyem Sanatı ve Kadın Emeğini Geliştirme Derneği'nin açılışını gerçekleştirdi. Konuşmasında kadınların toplumdaki rolüne vurgu yaparak, onların güçlendirilmesi için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

28.11.2024 09:33  Güncelleme: 09:35
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(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Evim Atölyem Sanatı ve Kadın Emeğini Geliştirme Derneği'nin açılışını gerçekleştirdi. Başkan Balcıoğlu, "Bizim anlayışımızda kadın, bir adım geriden gelmez. Kadın yanımızda olacak, hatta gerektiğinde bir adım öne çıkacak. Çünkü toplumumuzun taşıyıcı gücü kadınlardır" dedi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Evim Atölyem Sanatı ve Kadın Emeğini Geliştirme Derneği'ni hizmete açtı. Açılışa, Başkan Balcıoğlu'nun eşi Hayriye Sena Balcıoğlu, İlçe Kaymakamı Tolga Toğan, Evim Atölyem Yönetim Kurulu Başkanı Derya Küçük, muhtarlar, belediye meclis üyeleri katılım sağladı.

"Kadınlarımızın elinin değdiği her yer güzelleşir, bereketlenir"

Açılışta konuşan Başkan Balcıoğlu, merkezin yalnızca bir üretim alanı değil, aynı zamanda kadınların hayallerini gerçeğe dönüştüreceği ve emeklerini topluma kazandıracağı bir merkez olacağını vurguladı. Kadınların toplumsal yaşamda üstlendiği role dikkat çeken Başkan Balcıoğlu, "Bizim anlayışımızda kadın, bir adım geriden gelmez. Kadın yanımızda olacak, hatta gerektiğinde bir adım öne çıkacak. Çünkü toplumumuzun taşıyıcı gücü kadınlardır. Kadınlarımızın elinin değdiği her yer güzelleşir, bereketlenir ve daha yaşanabilir hale gelir" dedi.

Silivri Belediyesi olarak kadınların güçlenmesi ve hayallerini gerçekleştirmesi için çalışmaya devam ettiklerini belirten Başkan Balcıoğlu, "Kreşlerden istihdam projelerine, kadın kooperatiflerinden girişimcilik eğitimlerine kadar birçok alanda kadınlarımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz: Kadınlarımız güçlendikçe, toplumumuz da güçlenir" diye konuştu.

Açılışı yapılan derneğin, kadınların üretkenliğini artırarak ekonomik özgürlüklerine katkı sağlayacağını vurgulayan Başkan Balcıoğlu, atılacak her adımın yalnızca bireyleri değil, tüm toplumu ileriye taşıyacağını dile getirdi. Derneğin hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Balcıoğlu, kadınların cesaretinin ve emeğinin dünyayı daha güzel bir yer yapacak en güçlü değişim gücü olduğunu kaydetti.

Kaymakam Tolga Toğan ise konuşmasında, kadın emeğinin ve girişimciliğinin desteklenmesinin önemine dikkat çekerek, derneğin kadınların ekonomik özgürlüğüne katkı sağlayacağını belirtti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silivri'de Kadın Emeğini Destekleyen Dernek Açıldı - Son Dakika

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