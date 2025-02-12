Silivri'de Kar Yağışı ile Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Silivri'de Kar Yağışı ile Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, kar yağışı nedeniyle Afet Koordinasyon Merkezi'nde toplantı yaptı. Belediye ekiplerinin vatandaşların güvenliği için sahada olduğunu vurguladı ve soğuk hava şartlarına karşı hazırlıkları anlattı.

12.02.2025 17:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, ilçenin kırsal ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Afet Koordinasyon Merkezi'nde belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile bir araya geldi. Belediye ekiplerinin 7/24 görev başında olduğunu belirten Balcıoğlu, "Vatandaşlarımızın güvenliği ve konforu için sahada olmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Balcıoğlu, İstanbul'un bazı noktalarında etkili olan kar yağışı nedeniyle Afet Koordinasyon Merkezi'nde durum değerlendirme toplantısı yaptı. İlçede yolların açık tutulması, buzlanmaya karşı alınacak önlemler ve olası mağduriyetlerin önlenmesi için yürütülen çalışmaların ele alındığı toplantıda; İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde ana arterlerin sürekli açık tutulması için koordineli çalışmaların sürdüğü, belediye ekiplerinin günlük 530 personelle sahada aktif olarak görev yaptığı ve olumsuz hava koşullarına karşı 130 aracın hazır bulunduğu belirtildi.

Toplantıda, soğuk hava şartlarında sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacının karşılanması amacıyla belirlenen noktalara düzenli olarak mama ve su bırakıldığı, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ise ilçede aktif denetimlerini sürdürdüğü açıklandı.

Kar yağışı ve soğuk hava şartlarına karşı gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurgulayan Başkan Balcıoğlu, "Tüm araç ve personelimizle sahadayız. Silivri'ye kar gelirse ancak hoş gelir! Çünkü biz her türlü önlemi alıyor, vatandaşlarımızın güvenliği için var gücümüzle çalışıyoruz. Kar yağışı ve soğuk hava şartları nedeniyle herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına tüm hemşehrilerimizden dikkatli olmalarını, ihtiyaç halinde belediyemizin çağrı merkezine ulaşmalarını rica ediyorum. Silivri Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın güvenliği ve konforu için sahada olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

SAK ekiplerinin malzeme ve teçhizatını inceledi

Başkan Balcıoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi'nde Silivri Arama Kurtarma (SAK) ekiplerinin arama kurtarma malzemeleri, haberleşme sistemleri, enkaz altı cihazları ve kişisel koruyucu ekipmanlarını da inceledi. Balcıoğlu ayrıca ekiplerin kapasite artırma çalışmaları kapsamında orta seviye akreditasyon sınavına yönelik temin edilen araç, teçhizat ve kişisel donanımlarını kontrol etti.

Balcıoğlu, "Afet ve acil durumlara karşı her zaman hazırlıklı olmamız gerektiğini biliyoruz. Silivri Arama Kurtarma ekiplerimiz, sahip oldukları teçhizat ve aldıkları eğitimlerle her türlü zorlu koşulda görev yapmaya hazır durumdalar. Yerel yönetim olarak bizler de ekiplerimizin müdahale süreçlerini en verimli şekilde yürütebilmeleri için gereken tüm desteği sağlamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kadıköy Mahallesi'ne ziyaret

Başkan Balcıoğlu, kar yağışının etkili olduğu Kadıköy Mahallesi'ni de ziyaret ederek, mahalle sakinleri ve esnafla bir araya geldi. Balcıoğlu, bölgenin tarımsal üretimine dikkati çekerek, yerel üreticileri desteklemeye devam edeceklerini vurguladı. Kahve ziyaretinin ardından esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Balcıoğlu, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Balcıoğlu, Kadıköy'ün hem doğal güzellikleriyle hem de tarımsal üretimiyle Silivri'nin en değerli mahallelerinden biri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Karın beyazlığı ile kaplanan Kadıköy Mahallemiz, sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda tarım ürünleriyle de öne çıkıyor. Bu kış karpuzunun ne kadar özel bir lezzet olduğunu burada bir kez daha görmüş olduk. Mahalle halkımızın emeği ve bu ürünlerin üretimi, Silivri'nin tarım sektörünün ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Her zaman olduğu gibi, yerel üreticimizi desteklemek ve bölgemizin kalkınmasına katkı sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Hayvan Hakları, Bora Balcıoğlu, Yerel Yönetim, Doğal Afetler, Hava Durumu, Politika, Silivri, Güncel, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri'de Kar Yağışı ile Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:58 DEM Partili Tuncer Bakırhan’dan Bahçeli’ye geçmiş olsun telefonu: Barış ve kardeşlik çalışmaları için Türkiye’nin size ihtiyacı var DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu: Barış ve kardeşlik çalışmaları için Türkiye'nin size ihtiyacı var
17:43 Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu
17:41 Zahide Yetiş’in kadınlarla ilgili sözleri TBMM Komisyonu’nu karıştırdı Zahide Yetiş'in kadınlarla ilgili sözleri TBMM Komisyonu'nu karıştırdı
16:32 Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü
14:09 Belediyede büyük skandal Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler
01:16 Oğuz Çetin yoğun bakıma kaldırıldı Oğuz Çetin yoğun bakıma kaldırıldı
00:47 AB, Trump’ın Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne yönelik yaptırımlarını kınadı AB, Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yönelik yaptırımlarını kınadı
00:16 Trump, nadir toprak mineralleri için Hazine Bakanı’nı Ukrayna’ya yolluyor Trump, nadir toprak mineralleri için Hazine Bakanı'nı Ukrayna'ya yolluyor
00:06 Aralarında İstanbul’un da olduğu 4 kentte eğitime ara Aralarında İstanbul'un da olduğu 4 kentte eğitime ara
23:27 Herkes Torreira’nın bu paylaşımını konuşuyor: Mertens ile fotoğrafı olay oldu Herkes Torreira'nın bu paylaşımını konuşuyor: Mertens ile fotoğrafı olay oldu
23:26 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Türk’ü ziyaret etti CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Türk'ü ziyaret etti
23:17 Trump, Gazze’ye çökme planında ısrarcı: Devralacağız ve elimizde tutacağız Trump, Gazze'ye çökme planında ısrarcı: Devralacağız ve elimizde tutacağız
22:50 Adana Demirspor ve başkanı Murat Sancak PFDK’ya sevk edildi Adana Demirspor ve başkanı Murat Sancak PFDK'ya sevk edildi
22:37 ABD, Eylem Tok’u ve oğlu Timur Cihantimur’u Türkiye’ye iade etmeye karar verdi ABD, Eylem Tok'u ve oğlu Timur Cihantimur'u Türkiye'ye iade etmeye karar verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 18:57:14. #1.12#
SON DAKİKA: Silivri'de Kar Yağışı ile Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.