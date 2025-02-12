Silivri'de Kar Yağışı ile Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi

Güncel

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, ilçenin kırsal ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Afet Koordinasyon Merkezi'nde belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile bir araya geldi. Belediye ekiplerinin 7/24 görev başında olduğunu belirten Balcıoğlu, "Vatandaşlarımızın güvenliği ve konforu için sahada olmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Balcıoğlu, İstanbul'un bazı noktalarında etkili olan kar yağışı nedeniyle Afet Koordinasyon Merkezi'nde durum değerlendirme toplantısı yaptı. İlçede yolların açık tutulması, buzlanmaya karşı alınacak önlemler ve olası mağduriyetlerin önlenmesi için yürütülen çalışmaların ele alındığı toplantıda; İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde ana arterlerin sürekli açık tutulması için koordineli çalışmaların sürdüğü, belediye ekiplerinin günlük 530 personelle sahada aktif olarak görev yaptığı ve olumsuz hava koşullarına karşı 130 aracın hazır bulunduğu belirtildi.

Toplantıda, soğuk hava şartlarında sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacının karşılanması amacıyla belirlenen noktalara düzenli olarak mama ve su bırakıldığı, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ise ilçede aktif denetimlerini sürdürdüğü açıklandı.

Kar yağışı ve soğuk hava şartlarına karşı gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurgulayan Başkan Balcıoğlu, "Tüm araç ve personelimizle sahadayız. Silivri'ye kar gelirse ancak hoş gelir! Çünkü biz her türlü önlemi alıyor, vatandaşlarımızın güvenliği için var gücümüzle çalışıyoruz. Kar yağışı ve soğuk hava şartları nedeniyle herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına tüm hemşehrilerimizden dikkatli olmalarını, ihtiyaç halinde belediyemizin çağrı merkezine ulaşmalarını rica ediyorum. Silivri Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın güvenliği ve konforu için sahada olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

SAK ekiplerinin malzeme ve teçhizatını inceledi

Başkan Balcıoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi'nde Silivri Arama Kurtarma (SAK) ekiplerinin arama kurtarma malzemeleri, haberleşme sistemleri, enkaz altı cihazları ve kişisel koruyucu ekipmanlarını da inceledi. Balcıoğlu ayrıca ekiplerin kapasite artırma çalışmaları kapsamında orta seviye akreditasyon sınavına yönelik temin edilen araç, teçhizat ve kişisel donanımlarını kontrol etti.

Balcıoğlu, "Afet ve acil durumlara karşı her zaman hazırlıklı olmamız gerektiğini biliyoruz. Silivri Arama Kurtarma ekiplerimiz, sahip oldukları teçhizat ve aldıkları eğitimlerle her türlü zorlu koşulda görev yapmaya hazır durumdalar. Yerel yönetim olarak bizler de ekiplerimizin müdahale süreçlerini en verimli şekilde yürütebilmeleri için gereken tüm desteği sağlamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kadıköy Mahallesi'ne ziyaret

Başkan Balcıoğlu, kar yağışının etkili olduğu Kadıköy Mahallesi'ni de ziyaret ederek, mahalle sakinleri ve esnafla bir araya geldi. Balcıoğlu, bölgenin tarımsal üretimine dikkati çekerek, yerel üreticileri desteklemeye devam edeceklerini vurguladı. Kahve ziyaretinin ardından esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Balcıoğlu, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Balcıoğlu, Kadıköy'ün hem doğal güzellikleriyle hem de tarımsal üretimiyle Silivri'nin en değerli mahallelerinden biri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Karın beyazlığı ile kaplanan Kadıköy Mahallemiz, sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda tarım ürünleriyle de öne çıkıyor. Bu kış karpuzunun ne kadar özel bir lezzet olduğunu burada bir kez daha görmüş olduk. Mahalle halkımızın emeği ve bu ürünlerin üretimi, Silivri'nin tarım sektörünün ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Her zaman olduğu gibi, yerel üreticimizi desteklemek ve bölgemizin kalkınmasına katkı sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."