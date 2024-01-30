 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Silivri'de Kula Deresi Taştı: Sokaklar ve Bahçeler Su Altında - Son Dakika
Üye Girişi

Silivri'de Kula Deresi Taştı: Sokaklar ve Bahçeler Su Altında

Silivri'de gece etkili olan yağışlar sonucu Kula Deresi taştı ve Semizkumlar Mahallesi Altınorak mevkisindeki sokaklar ve bahçeler su altında kaldı. İBB ve Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ekipleri, mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine iş makineleriyle su tahliye çalışmalarına başladı. Bölgede yağmur ve dolu aralıklarla devam ederken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Silivri\'de Kula Deresi Taştı: Sokaklar ve Bahçeler Su Altında
30.01.2024 - 14:17,
Abone Ol

Silivri'de, Kula Deresi'nin taşması sonucu çok sayıda sokağı ve bahçeyi su bastı.

İlçede gece etkili olan yağış nedeniyle Kula Deresi taştı.

Taşma nedeniyle Semizkumlar Mahallesi Altınorak mevkisindeki sokakları ve bahçeleri su bastı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine İBB ve Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ekipleri sokaklarda iş makineleriyle çalışma başlattı.

Yağmur ve dolu bölgede aralıklarla etkili olurken, ekiplerin su tahliye çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Silivri Belediyesi, Hava Durumu, Doğal Afetler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri'de Kula Deresi Taştı: Sokaklar ve Bahçeler Su Altında - Son Dakika


15:01
Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın Tek Celsede Boşandı, Barıştılar Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın Tek Celsede Boşandı, Barıştılar
14:59
Bakan Fidan'dan Montrö tartışmalarına nokta: Akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz Bakan Fidan'dan Montrö tartışmalarına nokta: Akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz
14:51
Meksika sınırında ABD federal kurumlarına kafa tutan Texas, ekonomik gücüne güveniyor Meksika sınırında ABD federal kurumlarına kafa tutan Texas, ekonomik gücüne güveniyor
14:38
İsrail'in katlettiği çocukların fotoğrafları hastane binasına yansıtıldı İsrail'in katlettiği çocukların fotoğrafları hastane binasına yansıtıldı
14:36
Battal İlgezdi, gazeteci Şaban Sevinç'le canlı yayında tartıştı Battal İlgezdi, gazeteci Şaban Sevinç'le canlı yayında tartıştı
14:21
Sivasspor, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz'ı renklerine bağladı Sivasspor, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz'ı renklerine bağladı
14:13
Özgür Özel'den eleştirilere yanıt: Her partiyle ne kadar ilişkimiz varsa DEM'le de o kadar var Özgür Özel'den eleştirilere yanıt: Her partiyle ne kadar ilişkimiz varsa DEM'le de o kadar var
14:10
Survivor 2024 All Star'da Yunus'un el hareketi dikkat çekti Survivor 2024 All Star'da Yunus'un el hareketi dikkat çekti

Son Dakika
15:01 Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın Tek Celsede Boşandı, Barıştılar
14:59 Bakan Fidan'dan Montrö tartışmalarına nokta: Akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz
14:51 Meksika sınırında ABD federal kurumlarına kafa tutan Texas, ekonomik gücüne güveniyor
14:38 İsrail'in katlettiği çocukların fotoğrafları hastane binasına yansıtıldı
14:36 Battal İlgezdi, gazeteci Şaban Sevinç'le canlı yayında tartıştı
14:21 Sivasspor, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz'ı renklerine bağladı
14:13 Özgür Özel'den eleştirilere yanıt: Her partiyle ne kadar ilişkimiz varsa DEM'le de o kadar var
14:10 Survivor 2024 All Star'da Yunus'un el hareketi dikkat çekti
13:46 Yiğit Özşener'in 'Zaferin Rengi' filmindeki Atatürk makyajı 6 haftada tamamlandı
13:36 Fernando Santos onayı verdi! Beşiktaş, Paulista için düğmeye bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 15:23:56. #1.11#
SON DAKİKA: Silivri'de Kula Deresi Taştı: Sokaklar ve Bahçeler Su Altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement