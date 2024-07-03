Silivri\'de Otluk Alan ve Buğday Tarlasında Yangın Çıktı

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SİLİVRİ'de bir saat arayla otluk alanda ve buğday tarlasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle iki yangında kısa sürede söndürüldü.

İlk yangın, 11.00 sıralarında Mimarsinan Mahallesi, Mimarsinan Caddesi'nde bulunan otluk alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. İkinci yangın ise 12.15 sıralarında Değirmenköy'de bulunan buğday tarlasında çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken yangın kısa sürede söndürüldü. İki noktada çıkan yangında yaklaşık 10 dönüm arazi zarar gördü. G

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Değirmenköy'de çıkan yangın (Cep telefonu)

Mimarsinan Mahallesi'nde çıkan yangın

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

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