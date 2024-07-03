Silivri'de Otluk Alan ve Buğday Tarlasında Yangın Çıktı - Son Dakika
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Silivri'de Otluk Alan ve Buğday Tarlasında Yangın Çıktı

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Silivri'de bir saat arayla otluk alanda ve buğday tarlasında çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. İlk yangın Mimarsinan Mahallesi'nde, ikinci yangın ise Değirmenköy'de meydana geldi. Her iki yangında da yaklaşık 10 dönüm arazi zarar gördü.

03.07.2024 17:06
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SİLİVRİ'de bir saat arayla otluk alanda ve buğday tarlasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle iki yangında kısa sürede söndürüldü.

İlk yangın, 11.00 sıralarında Mimarsinan Mahallesi, Mimarsinan Caddesi'nde bulunan otluk alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. İkinci yangın ise 12.15 sıralarında Değirmenköy'de bulunan buğday tarlasında çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken yangın kısa sürede söndürüldü. İki noktada çıkan yangında yaklaşık 10 dönüm arazi zarar gördü. G

Görüntü döküm

Değirmenköy'de çıkan yangın (Cep telefonu)

Mimarsinan Mahallesi'nde çıkan yangın

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

Genel ve detay görüntüler

Silivri\'de Otluk Alan ve Buğday Tarlasında Yangın Çıktı
Kaynak: DHA

İtfaiye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri'de Otluk Alan ve Buğday Tarlasında Yangın Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri'de Otluk Alan ve Buğday Tarlasında Yangın Çıktı - Son Dakika
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