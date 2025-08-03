Silivri'de Otluk Alanda Yangın - Son Dakika
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Silivri'de Otluk Alanda Yangın

Silivri\'de Otluk Alanda Yangın
03.08.2025 17:40
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Silivri'de otluk alanda çıkan yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.

SİLİVRİ'de otluk alanda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Yangın saat 15.00 sıralarında Alipaşa Mahallesi'ndeki bir arazideki otların arasında başladı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, kısa sürede araziye yayıldı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri geldi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, İtfaiye, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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