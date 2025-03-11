Silivri'de Proje Değerlendirme Toplantısı

(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, tamamlanan, devam eden ve planlanan projeler ele alındı.

Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle bir araya gelerek değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, ilçede yürütülen altyapı çalışmaları, sosyal ve kültürel faaliyetler ile çevre düzenlemeleri gibi konular detaylı şekilde ele alındı. Başkan Balcıoğlu, toplantının ardından yaptığı açıklamada, belediye çalışmalarının daha verimli yürütülmesi için ekip uyumunun ve koordinasyonun önemine vurgu yaptı.

Toplantıda birim müdürleri, tamamlanan devam eden ve planlanan projeler hakkında kapsamlı sunumlar yaptı. Sunumlarda özellikle altyapı çalışmaları, sosyal yardımlar, kültürel etkinlikler ve çevre düzenlemeleri gibi konular ön plana çıktı. Ayrıca, vatandaşlardan gelen talepler ve çözüm önerileri de gündeme getirildi. Başkan Balcıoğlu, yürütülen çalışmaların vatandaş memnuniyetine doğrudan etki ettiğini belirterek, hizmetlerin kalitesinin artırılması için ekip çalışmasının önemine dikkat çekti.

"Silivri için daha fazla çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz"

Başkan Balcıoğlu, toplantıyla ilgili yaptığı açıklamada, belediye çalışmalarının verimli ve etkili bir şekilde yürütülmesi için bu tür toplantıların büyük önem taşıdığını ifade etti. Balcıoğlu, "Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde yanıt verebilmek için belediyemizin tüm birimleriyle uyum içinde çalışıyoruz. Yaptığımız hizmetlerin kalitesini artırmak ve vatandaşlarımıza daha etkin çözümler sunmak için bu toplantıları düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Silivri için daha fazla çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" dedi.