Silivri\'de Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

SİLİVRİ'de otluk alanda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.
Yangın saat 15.30 sıralarında Yeni Mahalle'de bulunan arazide başladı. Otluk alandan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri geldi. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması ile söndürüldü.
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