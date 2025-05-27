Silivri'de Yeni Mahalle Altyapı ve Üstyapı Çalışmaları Başladı

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Yeni Mahalle'de devam eden altyapı ve üstyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Silivri Belediyesi, ilçedeki yoğun yerleşim alanlarından Yeni Mahalle'de dönüşüm başlattı. 7041, 7042, 7049, 7052 ve 7059 sokaklar başta olmak üzere bölge genelinde altyapıdan asfaltlamaya, kaldırımdan bordür ve aydınlatmaya kadar çalışmalar yürütülüyor.

Devam eden yatırımlar kapsamında bölgede 10 bin metrekare parke taşı döşemesi, 9 bin 500 metre bordür uygulaması, 14 bin 300 metrekare yol gövdesi düzenlemesi, 8 bin ton asfalt serimi, 4 bin metrekare zemin iyileştirmesi, 1 bin 500 metre aydınlatma ve fiber altyapı hattı, 2 kilometre yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştiriliyor.

Balcıoğlu, mahallede devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerle saha turu yaptı. Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Balcıoğlu, "Sadece bugünü değil, yarını da düşünen bir belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Yeni Mahalle'de başlattığımız bu altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla bölge halkımıza daha konforlu ve güvenli bir yaşam alanı sunmayı hedefliyoruz. Bu yatırımlar, nitelikli ve sürdürülebilir şehircilik vizyonumuzun somut göstergesidir. Silivri'yi hep birlikte yatırımlarla geleceğe taşıyoruz" diye konuştu.