Silivri Kışa Hazırlık Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Silivri Kışa Hazırlık Toplantısı Gerçekleştirildi

Silivri Kışa Hazırlık Toplantısı Gerçekleştirildi

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, ilçenin kış aylarına hazırlanması ve karla mücadele için önlemler alındığını açıkladı. 235 araçlık filo ve 1250 personel ile karla mücadele çalışmalarının hazır olduğunu duyurdu.

19.11.2024 14:42  Güncelleme: 14:46
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(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Afet Koordinasyon Merkezi'nde ilçeyi kış aylarına hazırlamak ve olası kar yağışlarında kesintisiz ulaşımı sağlamak için yapılan toplantıya katıldı. Balcıoğlu, "Karla mücadele çalışmalarımızda koordinasyon içinde hareket ederek, ilçemizin dört bir yanında hizmetlerimizi kesintisiz sürdüreceğiz. Bu kapsamda hazırlıklarımızı tamamladık ve ekiplerimizi göreve hazır hale getirdik" dedi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte Silivri Afet Koordinasyon Merkezi'nde toplantı gerçekleştirdi. İlçeyi kışa hazırlamak ve olumsuz hava koşullarında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için yapılan toplantıda, Belediye'nin kış hazırlıkları detaylı bir şekilde ele alındı.

Toplantıda, Belediye'nin karla mücadelede kullanacağı ekip ve ekipmanlar hakkında bilgi verildi. Belediye bünyesinde 235 araçlık bir filo oluşturulduğu, vardiyalı sistemle çalışacak 1250 personelin görev takvimlerinin hazırlandığı ve 750 ton tuz stoğunun depolandığı belirtildi.

Başkan Balcıoğlu, kış aylarında yolların açık kalması ve vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi için her türlü önlemi aldıklarını belirterek, "Hemşehrilerimizin güvenliği ve konforu bizim önceliğimizdir. Karla mücadele çalışmalarımızda koordinasyon içinde hareket ederek, ilçemizin dört bir yanında hizmetlerimizi kesintisiz sürdüreceğiz. Bu kapsamda hazırlıklarımızı tamamladık ve ekiplerimizi göreve hazır hale getirdik" diye konuştu.

Başkan Balcıoğlu, kış şartlarında özellikle çocukların eğitim hayatının etkilenmemesi için ekstra hassasiyet gösterdiklerini vurgulayarak, "Evlatlarımızın derslerinden geri kalmaması ve güvenle okullarına gidebilmeleri için tüm yolları açık tutmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silivri Kışa Hazırlık Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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