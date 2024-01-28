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Silivri ve Çatalca'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı - Son Dakika
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Silivri ve Çatalca'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı

Silivri ve Çatalca'nın yüksek kesimlerinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında kar yağışı başladı. Silivri'nin Kadıköy Mahallesi'nde yollar beyaza büründü. Silivri Belediyesi, 25 araç ve 150 personelin karla mücadele için görevlendirildi.

Silivri ve Çatalca\'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı
28.01.2024 - 20:13,  Güncelleme: 20:20
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Silivri ve Çatalca'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından akşam saatlerinde iki ilçenin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Silivri'nin Kadıköy Mahallesi'nde yollar beyaza büründü.

Silivri Belediyesinden yapılan duyuruda, toplam 25 araç ve 150 personelin kar yağışı nedeniyle görev yapacağı belirtildi.

Kaynak: AA
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