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CHP'de yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceği belli olmayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sessizliğini bozdu•
Silivri ve Çatalca'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından akşam saatlerinde iki ilçenin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.
Silivri'nin Kadıköy Mahallesi'nde yollar beyaza büründü.
Silivri Belediyesinden yapılan duyuruda, toplam 25 araç ve 150 personelin kar yağışı nedeniyle görev yapacağı belirtildi.
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