Sinan Albayrak: 15 Temmuz'un Önemi - Son Dakika
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Sinan Albayrak: 15 Temmuz'un Önemi

Sinan Albayrak: 15 Temmuz\'un Önemi
15.07.2025 11:57
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Sinan Albayrak, 15 Temmuz darbe girişimini ve halkın direnişini anlattı, birlik olmanın kıymetini vurguladı.

"Mehmed: Fetihler Sultanı", "Leyla ile Mecnun", "Kurtlar Vadisi Pusu", "Kara Melek" ve "Yalaza" adlı yapımların da aralarında bulunduğu birçok dizi ve filmde rol alan oyuncu Sinan Albayrak, "Bir halk, değerli ordumuzun içine sızmış virüsleri tek tek ayıklayıp bünyesinden atmayı başardı. Mikrobun, virüsün, kangrenin çoğunu attık, kestik, uzaklaştırdık bünyemizden. Bu manada belki de bir tedavi anlamı taşıyabilir." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan sanatçı, o gece köydeki evinde olduğunu söyledi.

Darbe girişimini şaşkınlık ve dehşetle karşıladığını belirten Albayrak, "İnanamamıştım haberi ilk duyduğumda. Sonrasında gerçekten beni beynimden vuran, paramparça eden haberi aldım kısa bir süre içerisinde. Çok sevdiğim ağabeyim Erol Olçok ve oğlu Abdullah'ın vefat, şehadet haberini aldım. Yaşananlara ve duyduklarıma gerçekten inanamadım. Evimde bulunan emaneti alıp bölgenin karakoluna gittim ve direnişe dahil oldum. Kimin kim olduğu, kurdun kuzunun birbirine karıştığı bir geceydi. Allah kimseye böyle bir geceyi, böyle bir komployu, felaketi bir daha yaşatmasın." diye konuştu.

Usta oyuncu, daha önce Türkiye'de askeri darbeler yaşandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Maalesef ki kendi başbakanının idamına müdahale edilmediği bir dönem yaşandı. O dönemin insanları bugün ne düşünüyor? Belki de 15 Temmuz gecesini yaşadıktan sonra aynı şeyi kendi başbakanlarını korumak için yapabilirler miydi? Bugünkü sosyal medya o gün var olsaydı o günler, o darbe gecesi, o mahkeme süreci farklılık gösterebilir miydi, engellenebilir miydi? Bunu düşünüyorlardır sanıyorum."

"Görmek istemeyen görmeyecek, duymak istemeyen duymayacak"

Türk halkının birlik olmasının önemine işaret eden Albayrak, "Bir halk, değerli ordumuzun içine sızmış virüsleri tek tek ayıklayıp bünyesinden atmayı başardı. Mikrobun, virüsün, kangrenin çoğunu attık, kestik, uzaklaştırdık bünyemizden. Bu manada belki de bir tedavi anlamı taşıyabilir." ifadelerini kullandı.

Sinan Albayrak, darbe girişiminin tiyatroda, sinemada, dizi ya da edebi eserlerde yer almasına ilişkin, şöyle konuştu:

"Görmek istemeyene gösterebilir misiniz, duymak istemeyene duyurabilir misiniz, o feryadı, çığlığı, acıyı, o kaosu, gerçekten insan ruhunu yıkan o geceyi? Emin değilim. Bir yandan da gerçekten bunun sürekli hatırlatılması, sürekli tekrar yaşatılmasının bir faydası var mı? Ondan da emin değilim. Görmek istemeyen görmeyecek, duymak istemeyen duymayacak."

Gerçeğin hassasiyetinden uzaklaşıldığına işaret eden sanatçı, "O gecenin anılması, yaşatılması, aramızdan gidenlerin ruhlarını şad etmek, kalanlarını biraz olsun teselli etmek için anma yapılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak, sanatçının bu tür toplumsal olaylardaki sorumluluğuna da değinerek, şu bilgileri verdi:

"Sanatçının bu konuda bence yapabileceği çok fazla bir şey yok ama kendi kişiliği, yapısı ölçeğinde değerlendirebilir. Sanat ayrı bir kazanılmış güçtür. Eğer sanat yolunda bir kitleye ulaşmışsan ve bir başarın varsa sanatının oluşturduğu mevki ile elbette sözlerinin duyurulması daha geniş kitlelere ulaşması, çok daha mümkündür. Sanat bir güçtür ama ben yine de bu savaşı sanatçı kişiliğimle değil, anamın babamın yetiştirdiği sürede hassaslaşan ya da bende zenginleşen değerlerimle savunmayı tercih ederim. Kendi karakterim ve kişiliğimle. Kişi kendisi o sorumluluğu taşıyorsa bazı projelerde yer alır."

"Başka kesimleri kızdırmayı çok iyi başardık"

15 Temmuz'dan sonra yaşamında değişen bir şey olmadığını dile getiren sanatçı, şunları kaydetti:

"Çünkü ben ve ailem belki de yaptığımız çalışmalar ya da içinde olduğumuz bazı vicdani ve insani hareketlerle taşıdığımız sorumluluk gereğince, bazı alanlarda doğrunun ve gerçekten gazaba uğramış, hakkı yenmiş insanın yanında olma gayreti içindeyiz. Bundan dolayı başka kesimleri kızdırmayı çok iyi başardık ve direnç göstermeyi öğrendik bu süreçte. Başkaları ne derse desin, ruhunuzun, vicdanınızın ne dediği, yaptığınız işin ya da eylemin sonunda vicdanen hissettiğiniz huzurun değeri başkadır. Eğer o değer, o huzur bize bir güç katıyorsa doğru yoldayızdır. 'Kim ne derse desin' halindeyizdir."

Sinan Albayrak, 15 Temmuz gecesi, zaten bilinen şeylerin vuku bulduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir halk, kurulu bir düzenin, büyük bir gücün, bizim askerimizin kılığında bize olan dayatmasını bizim insanımız gibi görünen katillerin durdurulmasını sağladı. Halkımız birlik olarak büyük bir güç gösterdi. 'Bunlardan adam olmaz.' dediğimiz insanlar bile tepkisini gösterdi. Birbirimizi yargılamaya o kadar alışmışız ki, birbirimizi o kadar yargılar ve küçümser olmuşuz ki, asıl gücün kimde olduğunu bilmezken gördük ki o güç birlikteliğimizden geliyormuş. Hiçbir kesim ayrım yapmaksızın, bir bütün olarak gerçekten bu vatanın insanı dış güçlere karşı büyük bir direnç gösterdi ve bu direnci gösterebileceğini dünyaya ispat etti."

Genç kuşakların her şeyi çabuk unuttuğunu aktaran sanatçı, sözlerini şöyle tamamladı:

"50 yıllık PKK terörünün dahi ne olduğunu bilmiyor olup bir gerilla harekatı, özgürlük savaşçısı gibi görüyorlar teröristleri. Zaten ne kadar düşünmekten aciz olduklarını görüyoruz. Görmeyen, bilmeyen, duymayan bir kuşak var maalesef, berimizden gelen. Biz bu gençliği KKTC'de de görüyoruz. Kıbrıs harekatının neden yapıldığını bilmeyen, Rumların kendilerine saldırmadığını düşünen gençlerden oluşuyor Kıbrıs gençliği. Ancak yaşlılar biliyor. Yaşananları gençlere, çocuklara anlatmadıklarını düşünmüyorum. Maalesef gençlik bambaşka bir yere evrildi. Ne yaparsan yap onlara duyuramayacağız endişesindeyim. Ailede bitiyor her şey. Evdeki ailenin kökü ne derece sağlamsa, yurduna, vatanına, imanına ne kadar sıkı köklenmişse gençlerine ulaşması mümkün olabilir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinan Albayrak: 15 Temmuz'un Önemi - Son Dakika

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