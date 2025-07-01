Sinan Ateş Davasında Birleştirme Kararı - Son Dakika
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Sinan Ateş Davasında Birleştirme Kararı

Sinan Ateş Davasında Birleştirme Kararı
01.07.2025 13:12
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Mahkeme, Sinan Ateş'in ölümüyle ilgili 2 sanığın dosyasını ana dava ile birleştirdi.

ANKARA'da eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 8 sanığın yargılandığı davanın, ana davada dosyası ayrılan 2 sanığın dosyasıyla birleştirilmesine karar verildi.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in 30 Aralık 2022'de Ankara Çankaya'da silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin ana dava Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tetikçi Eray Özyağci, motosiklet sürücüsü Vedat Balkaya ve cinayet mahallinde keşif yapan Suat Kurt 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan, Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş ise 'Tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 5 sanık, 2 yıl ile 18 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılırken, 10 sanık hakkında beraat kararı verildi, 2 sanığın dosyası ise ayrıldı.

8 SANIK HAKKINDA AYRI DAVA

Öte yandan, Sinan Ateş'e ilişkin bazı bilgileri öldürülmeden önce temin etmek, cinayetin ardından da olaya karışanların gizlenmesine yardımcı olmakla suçlanan dönemin Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç, Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Yardımcısı Suat Yılmazzobu, eski Çubuk Ülkü Ocakları Başkanı Gürsel Horat ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi'nde görevden uzaklaştırılan komiser Talha Atalay'ın da aralarında bulunduğu 8 sanık hakkında Ankara 34'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede, Burak Kılıç, Gürsel Horat, Suat Yılmazzobu'nun, 'Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçundan, komiser Talha Atalay'ın ise 'Kamu görevlisinin kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmesi veya yayması' suçundan cezalandırılmaları talep edildi. Sanıklar Fatih Küçükerturan, Gökhan Türkmen, Recep Küçükerturan, Yunus Hasar'ın da 'Suçluyu kayırma' suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

Ankara 34'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2'nci duruşmasında tutuksuz sanıklardan Talha Atalay hazır bulunurken, diğerleri katılmadı. Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş, kız kardeşleri Selma Ateş ile Sevda Ateş ve taraf avukatları da duruşmada yer aldı. Mahkeme, Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği gerekçeli kararın mahkemeye gönderildiğini bildirdi.

'3 KURUŞ İÇİN KATLETTİLER'

Duruşmada söz alan Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş, "Kardeşimi 3 kuruş için katlettiler. Katledenler de bizim yaşadıklarımızı yaşasın" dedi.

Ateş'in diğer ablası Sevda Ateş de "Adalet yerini bulsun. Sadece bekliyoruz; ancak ümidimiz yoktur. Dünyada umudumuz yoktur, umudumuz Allah'a kalmıştır" diye konuştu.

Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş, "Hepsinden davacıyım, hakkımı helal etmiyorum. Benim oğlumu koltuk davasına öldürdüler. Bunların tasmasını tutanlardan davacıyım. Benim çocuğumun kimseye zararı yoktu. Günlerce benim oğlumu niye takip ettiler? Niye çocuklarıyla tehdit ettiler" ifadelerini kullandı.

TUTUKLAMA TALEBİ

Ateş ailesinin avukatlarından Şeyda Şahin ise "Mahkeme kararına uymayan ve duruşmaya katılmayan sanıklar hakkında tutuklama kararının verilmesini istiyoruz. Adli kontrol tedbirlerini sanıklar ihlal ediyor. Dolayısıyla ihtara rağmen, adli kontrol kararlarına riayet etmeyen tüm sanıklar hakkında tutuklama talep ediyoruz. Mahkemeniz aksi kanaatteyse adli kontrol tedbirlerinin en ağır şekilde uygulanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM'

Sanık Talha Atalay, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Görevimi kötüye kullandığıma dair bir görüşmem ve bilgi alışverişim olmamıştır. Tolgahan Demirbaş ile hayatın olağan akışı içinde, trafik cezaları ile ilgili konuşurken bu konu gündemde olduğu için kendi aramızda bir konuşma gerçekleşmiştir. Herhangi bir art niyet yoktur" dedi.

Bu sırada Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş rahatsızlanarak, duruşma salonundan çıkarıldı.

BİRLEŞTİRME KARARI

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme; davanın, Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı ana davada dosyası ayrılan Mustafa Ensar Aykal ve Serdar Öktem'in yargılandığı dava ile birleştirilmesine karar verdi. Mahkeme, birleştirme kararının yerinde olup olmadığının değerlendirilmesi için dosyanın Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5'inci Ceza Dairesi'ne gönderilmesine hükmetti. Ayrıca sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin de devamına karar verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sinan Ateş Davasında Birleştirme Kararı - Son Dakika

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