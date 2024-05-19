Sınav Kaygısı Eğitimi Verildi

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(ADANA) - Seyhan Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nde görev yapan psikologlar, "Sınav Kaygısı" eğitiminde sınava hazırlanan öğrencilere sağlıklı bir sınav süreci geçirebilmeleri amacıyla bilgi aktardı.

Seyhan Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün düzenlediği eğitim kapsamında öğrencilere sınav kaygısı ile baş etme yöntemleri anlatıldı. Müdürlük tarafından yapılan eğitimlere ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sınav kaygısı, öğrencilerin öğrenmiş oldukları bilgileri etkili kullanamamasına, verimli ders çalışamamalarına yol açarak, başarısız olmakla ilgili yüksek seviyede strese neden olmaktadır. Öğrencilerin birçoğu sınav zamanlarında yoğun kaygı yaşamakta ve bunu çeşitli duygularla ya da bedensel duyumlarla aktarmaktadır. Alternatif bakış açısı ve beden çalışmaları ile sınav kaygısını optimal seviyeye getirerek kaygının öğrenciler için daha işlevsel olmasını sağlamak mümkün. Eğitim esnasında verilen tüm bilgiler ve deneyimsel öğrenme metodu ile bizzat öğrencilerin deneyerek öğrenmesini kolaylaştıran uygulamalar yer alıyor. Ayrıca öğrenciler, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü psikologlarından ihtiyaç duyduklarında profesyonel destek almak için her zaman birimimize ulaşabilirler. Eğitimlerde öncelikli hedef, olumsuz düşünce, duygu ve davranışların daha gerçekçi tabanda yaşanmasını sağlamak. Bunların önüne geçmek için anne ve babalara da çok önemli görevler düşmektedir. Anne ve baba, sınava hazırlanan çocuklarının sonuç ne olursa olsun her zaman yanında olduğunu hissettirip destek vermelidir."