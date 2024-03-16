Sınav simülasyonunda uzun kuyruklar oluştu
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından TYT- AYT öncesi lise son sınıf öğrencilerine yönelik yapılan sınav simülasyonu gerçeğini aratmadı. Öğrenciler, okulların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Süleymanpaşa Belediyesi yaklaşan üniversiteye giriş sınavları öncesi Tekirdağ'daki lise son sınıf öğrencilerine yönelik TYT-AYT Sınav Simülasyonu gerçekleştirdi. TYT - AYT'ye sayılı aylar kala öğrencilerin heyecanlarını yenmesi ve gerçek sınava daha hazırlıklı olmaları için düzenlenen simülasyon sınavı ÖSYM kuralları göz önünde bulundurularak yapıldı. Namık Kemal Üniversitesindeki simülasyon sınavı öncesi öğrenciler, sınava yoğun ilgi gösterirken okulların önünde uzun kuyruklar oluştu. Yaklaşık 2 bin öğrencinin sınıflara alınmaya başlamasıyla görevliler tarafından tek tek kimlik kontrolü yapıldı. Sınava giren öğrenciler sınav kitapçıkların başında ter dökerken velileri de dışarıda bekledi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla, "2023-2024 Eğitim-Öğretim yılına başladığımız Eylül ayından günümüze kadar öğrencilerimiz okullarımızda çeşitli aktivitelerle sınavlara hazırlıklara başladılar. Bugün daha önceden planlamış olduğumuz Üniversite sınav simülasyonunu Namık Kemal Üniversitemizde 10 fakültede gerçekleştiriyoruz. Bu sınava toplamda 2 binin üzerinde evladımız katılmakta. Bu sınavın en önemli özelliği bire bir üniversite sınavlarında ÖSYM'nin yapmış olduğu standartların aynısını evlatlarımıza bir tecrübe kazanmaları açısından uyguluyoruz. Yani öğrencilerimizin üniversite sınavında yaşayacakları heyecanı biz öne çekmiş oluyoruz. Burada tabi öğrencilerimiz için en önemli kazanım şu oluyor, Haziran ayına kadar olan süreyi rahat bir şekilde değerlendiriyorlar, eksik olan konuları tekrar edip bu eksiklikleri giderip hayal etmiş oldukları puanlara bölümlere yerleşmeleri için bir zaman kazandırmış oluyoruz" dedi.
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