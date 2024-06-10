Sincabın cips keyfi cep telefonu kamerasında - Son Dakika
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Sincabın cips keyfi cep telefonu kamerasında

Tunceli'de, Halbori Gözelerinde piknik yapan bir vatandaşın yanına gelen yabani sincap, kendisine uzatılan cipsten alarak keyifle cips yedi. Sincabın bu keyifli anları Bülent Doğan tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Doğan, sincabın önce çekindiğini ancak ikramda bulununca güven duyduğunu ve cipsleri yemeye başladığını söyledi. Sincap, bölgeye gelen diğer piknikçilerin ikramlarını da geri çevirmiyor.

10.06.2024 09:49
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Sincabın cips keyfi cep telefonu kamerasında

TUNCELİ - Tunceli'de, sincabının cips yeme keyfi cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Tunceli ile Ovacık ilçesi arasında yer alan Halbori Gözelerinde piknik yapan bir vatandaşın yanına gelen yabani sincap kendisine uzatılan cipsten alarak keyifle yedi. Sincabın cips keyfi Bülent Doğan isimli vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Ağaçta bulunan sincabın önce yanına gelmeye çekindiğini söyleyen Doğan, "Ona ikramda bulunacağımı anlayınca tedirginliği geçti ve gelerek uzattığım cipslerden yemeye başladı. Ben de o anları cep telefonu kameramla kayıt altına aldım. Son derece güzel ve sevimli bir hayvan. Benim dışımda da bölgeye gelen piknikçilerin ikramlarını geri çevirmiyormuş" dedi.

Kaynak: İHA

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