Sincan\'da Apartman Tahliye Edildi

ANKARA'nın Sincan ilçesinde kolonunda fark edilen çatlaklar ve gelen sesler nedeniyle tahliye edilen apartman ile ilgili hazırlanan ön raporda, kolonlarda belirgin hasar olduğu belirtildi.

Atatürk Mahallesi Peçenek Caddesi'nde 18 daire ve 2 dükkanın bulunduğu Boşal Apartmanı, kolonunda fark edilen çatlaklar ve gelen sesler nedeniyle yıkılma tehlikesine karşı tahliye edildi. AFAD ve itfaiye ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ön incelemede, 1995 yılında inşa edilen binada risk tespit edildi. Bunun üzerine apartman mühürlendi. Geceyi misafirhanelerde ve yakınlarının yanında geçiren apartman sakinleri, sabahın erken saatlerinde bina önüne geldi. Polis ekipleri, binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Apartman sakinlerinden Mazhar Bektaş, "Üst komşumuz, '1 numarada kolon kopması olmuş' dedi. Biz ses duymadık ama aşağıya indiğimizde komşularımızın paniklediğini gördük. Kolonun sıvası göçmüş. O yüzden paniklemişler. Güvenlik amacıyla tahliye edildik. Dün gece bacanağımda kaldım. Herkesin eşyası içerde kaldı" dedi.

'BETON DAYANIMI DÜŞÜK SEVİYEDE OLABİLİR'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin hazırladığı ön raporda, binanın eksi 3'üncü katındaki arka cephesinde köşe perde kolonunda belirgin ölçülerde deformasyon olduğu gözlemlendiği belirtildi. Ayrıca yapılan incelemelerde; binanın taşıyıcı kolonlarında belirgin hasarlar olduğu, söz konusu kolonun taşıma kapasitesi sınırlarına ulaştığı değerlendirildi. Raporda, binanın beton dayanımının oldukça düşük seviyede olabileceği de aktarıldı. Binanın tahliye edilmesi ve çevre emniyetinin sağlanarak can ve mal güvenliğinin temin edilmesinin şart olduğu kaydedildi. Bina için verilecek karara, ayrıntılı teknik incelemeler sonrası karar verilmesi gerektiği vurgulandı.

Binanın güvenliğiyle ilgili detaylı analiz yapılması için kolonlardan karot numunesi alınacağı, rapora göre karar verileceği belirtildi.