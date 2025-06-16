Singapur'a Turist Akını

SİNGAPUR, 16 Haziran (Xinhua) -- Singapur'a gelen turist sayısı, mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 artarak 1,37 milyon ulaşırken Çin, ocak-mayıs döneminde ülkenin en büyük turist kaynağı olmayı sürdürdü.

Singapur Turizm Kurulu tarafından pazartesi günü açıklanan verilere göre mayıs ayında Singapur'a en fazla turist Çin, Endonezya ve Hindistan'dan geldi.

2025 yılının ilk 5 ayında Singapur'a gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,3 artarak yaklaşık 7,09 milyon oldu. Söz konusu dönemde ülkeye en fazla turist de Çin, Endonezya ve Hindistan'dan geldi.