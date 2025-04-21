Singapur'a Ziyaretçiler Arttı

SİNGAPUR, 21 Nisan (Xinhua) -- Singapur 2025'in ilk çeyreğinde 4,31 milyon ziyaretçi kaydederek geçen yılın aynı dönemindeki sayıya ulaşırken, Çin ülkenin en büyük turist kaynağı olmaya devam etti.

Singapur Turizm Kurulu tarafından pazartesi günü açıklanan verilere göre ilk çeyrekte Çin, Endonezya ve Malezya'nın ülkenin en büyük turist pazarını oluşturduğu belirtildi. Çin'den gelen ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artışla 831.470'e ulaştı. Yerel medyaya göre Çin'den gelen ziyaretçi sayısındaki bu artış, Singapur ve Çin arasındaki karşılıklı vize muafiyeti anlaşmasının yanı sıra ocak'ta başlayan Çin Yeni Yılı ve okul tatilinden kaynaklanıyor.

Bu yılın mart ayında Singapur, Mart 2024'e kıyasla yüzde 11,5 düşüşle yaklaşık 1,3 milyon ziyaretçi ağırladı. Bu düşüş kısmen uluslararası pop yıldızlarının geçen yıl verdiği konserler gibi büyük eğlence etkinliklerinin yol açtığı baz etkisinden kaynaklandı.