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Singapur'da doğan dev panda Le Le, Çin'e döndü - Son Dakika
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Singapur'da doğan dev panda Le Le, Çin'e döndü

Singapur'da doğan ve mutluluğu simgeleyen Le Le ismiyle tanınan dev panda, dört saatlik bir uçuşun ardından Çin'in Chengdu şehrine güvenli bir şekilde ulaştı. Le Le, 30 günlük bir karantinadan geçtikten sonra halkla buluşacak.

Singapur\'da doğan dev panda Le Le, Çin\'e döndü
17.01.2024 - 15:15,  Güncelleme: 15:18
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CHENGDU, 17 Ocak (Xinhua) -- Singapur'da doğan ilk dev panda Le Le, Singapur Changi Uluslararası Havalimanı'ndan dört saatlik bir uçuşun ardından Salı akşamı Çin'in güneybatısındaki Chengdu şehrine güvenli bir şekilde ulaştı.

Ağustos 2021'de Singapur'da dünyaya gelen Le Le, doğduğunda sadece 200 gram ağırlığındaydı. İki yıldan fazla süren bir büyüme sürecinin ardından şu anda 70 kilograma ulaştı.

Mutluluğu simgeleyen Le Le ismi, on binlerce Singapurlunun katıldığı oylamayla belirlenmişti.

Gümrük kurallarına göre Le Le, halkla buluşmadan önce 30 günlük bir karantinadan geçecek.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Singapur'da doğan dev panda Le Le, Çin'e döndü - Son Dakika
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