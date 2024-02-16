Singapur'da Ejderha Yılı kutlamaları ışıklı drone gösterisiyle renklendi - Son Dakika
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Singapur'da Ejderha Yılı kutlamaları ışıklı drone gösterisiyle renklendi

Singapur\'da Ejderha Yılı kutlamaları ışıklı drone gösterisiyle renklendi

Singapur'da Çin Ay Yeni Yılı olan Ejderha Yılı kutlamaları kapsamında ışıklı drone gösterisi düzenlendi. Bu etkinlik, Ejderha Yılı'nı kutlamak için düzenlenen çeşitli etkinliklerden biriydi. Singapur'da gerçekleşen gösteride, birçok drone kullanılarak muhteşem bir ışık şovu sergilendi. Bu etkinlik, hem yerli halk hem de turistler tarafından büyük ilgi gördü.

16.02.2024 12:58
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SİNGAPUR, 15 Şubat (Xinhua) -- Singapur'da Çin Ay Yeni Yılı olan Ejderha Yılı kutlamaları kapsamında ışıklı drone gösterisi düzenlendi.

Kaynak: Xinhua

Singapur, Uluslararası, Kültür, Teknoloji, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Singapur'da Ejderha Yılı kutlamaları ışıklı drone gösterisiyle renklendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Singapur'da Ejderha Yılı kutlamaları ışıklı drone gösterisiyle renklendi - Son Dakika
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