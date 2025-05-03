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Singapur'da Seçimler Başladı

2,5 milyon seçmen, yeni parlamento üyelerini seçmek için oy kullanıyor. 11 parti yarışıyor.

03.05.2025 12:11
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Singapur'da yaklaşık 2,5 milyon kayıtlı seçmen, yeni parlamento üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidiyor.

Yerel saatle 08.00'de başlayan oy kullanma süresi 20.00'de (TSİ 15.00) sona erecek.

Singapur Devlet Dairesinden yapılan açıklamaya göre, saat 12.00 itibarıyla ada genelindeki seçmenlerin yaklaşık yüzde 48'i, yaklaşık 1 milyon 200 kişi, 1240 seçim merkezinde oyunu kullandı.

Seçmenler, 97 parlamento koltuğundan 92'sinin sahibini belirleyecek.

Seçimlerde 11 siyasi parti ve iki bağımsız aday yarışıyor.

The Strait Times gazetesinde yer alan habere göre, seçimlerde 66 yıldır iktidardaki Halk Hareket Partisinden (PAP) Başbakan Lawrence Wong öne çıkıyor.

PAP, tüm seçim bölgelerinde aday gösterdi, ana muhalefetteki İşçi Partisi (WP) ise 8 seçim bölgesinde 26 sandalye için aday belirledi.

Singapur Seçim Dairesinden (ELD) 1 Mayıs'ta yapılan açıklamada, seçmenlere kalabalıktan kaçınmaları için öğleden sonra oy kullanmaları tavsiye edildi.

Oy verme merkezlerine gitmeden önce seçmen kartlarındaki QR kodu taranarak oy verme merkezlerinin sıra durumunun da kontrol edilebileceği belirtildi.

Seçmenlerin kabinlerde kendinden mürekkepli "X" mührünü kullanmaları teşvik edilse de oy pusulasını işaretlemek için kendi kalemlerini de kullanabilecekleri kaydedildi.

Tek meclisli parlamenter yapıya sahip şehir devleti Singapur'da seçimler, 5 yıl arayla yapılıyor.

İngiltere'nin 1959'da Singapur'a özerklik tanımasından bu yana her seçimi kazanan iktidardaki PAP'ın, bu seçimlerden galip çıkacağı öngörülüyor.

Kovid-19'un gölgesi altında 2020'deki genel seçimlerde tarihi bir başarı elde eden ana muhalefetteki WP'nin popülaritesi artsa da PAP, 66 yıldır iktidarı elinde tutuyor.

Kaynak: AA

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