Sınır Dışı Edilen Garcia ABD'ye Getiriliyor

NEW Yanlışlıkla sınır dışı edilen El Salvadorlu Kilmar Abrego Garcia, hakkındaki bazı iddialardan yargılanmak üzere ABD'ye getiriliyor.

ABC News'in edindiği bilgiye göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, ailesiyle yaşadığı Maryland eyaletinde gözaltına alarak ülkesi El Salvador'a sınır dışı ettiği Garcia, ABD'ye getirilmek üzere yola çıkarıldı.

Haber kanalına konuşan kaynaklar, Trump hükümetinin, El Salvadorlu MS-13 çetesinin üyesi olduğunu iddia ettiği 29 yaşındaki El Salvador vatandaşının, "belgesiz göçmen taşıdığı iddiasıyla" ABD'de birtakım suçlamalarla karşı karşıya kalacağı bilgisini paylaştı.

İsimlerini gizleyen kaynaklara göre, geçen ay Tennessee'deki federal mahkemede gizlice sunulan iki suçlamadan oluşan iddianamede, Garcia'nın, Teksas'tan ülkenin iç kesimlerine yıllardır düzensiz göçmenleri taşıdığı iddia edildi.

İddiaya göre Garcia,10 yıl boyunca Meksika ve Orta Amerika'dan, aralarında çocukların da bulunduğu binlerce düzensiz göçmeni Texas'ın Meksika sınırından ABD'nin iç kesimlerine gizlice taşıdı.

Öte yandan soruşturmaya yakın kaynaklar, Garcia ile birlikte ABD'ye MS-13 çetesinin üyelerinin de getirildiği iddiasında bulundu.

Garcia'nın sınır dışı edilmesi

Trump yönetimi, hakkındaki mahkeme kararına rağmen 29 yaşındaki El Salvadorlu göçmen Garcia'yı 15 Mart'ta El Salvador'daki Terör Muhafaza Merkezi'ne (CECOT) göndermişti.

Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından 1 Nisan'da mahkemeye sunulan savunma dosyasında "Garcia, idari bir hata nedeniyle 15 Mart'ta El Salvador'a sınır dışı edildi." ifadesi kullanılmıştı.

Garcia'nın, artık El Salvador hapishanesinde tutulduğu için geri getirilemeyeceği öne sürülmüştü.

Maryland'de federal yargıç Paula Xinis, 4 Nisan'da Garcia'nın sınır dışı edilmesinin yasa dışı olduğuna karar vererek ABD'ye dönmesine hükmetmişti.

Başka bir federal yargıç da 11 Nisan'da Garcia'nın nerede olduğu konusunda derhal bilgi verilmesini ve geri getirilmesini emretmişti.

Öte yandan Trump yönetimi, federal mahkemelerin Garcia'nın ABD'ye geri getirilmesi için karar verme yetkisinin bulunmadığını savunmuştu.