MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|123
|Toplam Seçmen
|:
|39.698
|Açılan Sandık
|:
|31
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 25,20
|Kullanılan Oy
|:
|8.337
|Geçerli Oy
|:
|8.162
|Katılım Oranı
|:
|% 82,69
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|METİN GÜRBÜZ
|% 44,82
|3.658
|AK PARTİ
|YAKUP ÜÇÜNCÜOĞLU
|% 36,49
|2.978
|DİĞER
|% 11,14
|909
|İYİ PARTİ
|SERPİL ÜNLÜTÜRK
|% 4,15
|339
|YENİDEN REFAH
|METE ÇAĞDAŞ
|% 1,3
|106
|ZAFER PARTİSİ
|SİNAN KORKUT
|% 0,5
|41
|BAĞIMSIZ
|OYA ASAK
|% 0,42
|34
|DEM PARTİ
|SEDEF KARAKURT
|% 0,28
|23
|SAADET
|BARBAROS BALTACI
|% 0,23
|19
|BTP
|ŞENOL ŞENSOY
|% 0,21
|17
|BAĞIMSIZ
|FATİH ŞANLAN
|% 0,16
|13
|TKP
|EMİNE ARZU KAYHAN
|% 0,08
|7
|HÜDA PAR
|NAİL YALÇIN
|% 0,06
|5
|VATAN PARTİSİ
|SEBAHATTİN CANİK
|% 0,06
|5
|DSP
|YAŞAR TÜRKEŞ
|% 0,04
|3
|DEVA PARTİSİ
|METİN KANDEMİR
|% 0,04
|3
|TKH
|ERİMCAN YILMAZ
|% 0,01
|1
|HAK-PAR
|MUSTAFA KORUCU
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 70,59
|Katılım Oranı
|:
|% 71,59
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HAYRETTİN KAYA
|% 52,81
|2.622
|MHP
|MURAT AKIN
|% 23,08
|1.146
|AK PARTİ
|ASLAN ÖZDEMİR
|% 19,92
|989
|YENİDEN REFAH
|ERGÜN KAYA
|% 2,3
|114
|İYİ PARTİ
|BÜLENT AKYOL
|% 1,45
|72
|SAADET
|MURAT YILDIZ
|% 0,44
|22
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 37,10
|Katılım Oranı
|:
|% 82,18
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|HASAN KARA
|% 40,17
|2.140
|MHP
|MURAT MUSLU
|% 29,32
|1.562
|AK PARTİ
|FERHAT YILDIZ
|% 26,36
|1.404
|CHP
|AYŞE MELEK GÜNAL
|% 2,63
|140
|İYİ PARTİ
|ADEM IŞIK
|% 1,48
|79
|SAADET
|RAMAZAN BAŞ
|% 0,04
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 40
|Katılım Oranı
|:
|% 85,93
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ADNAN ACAR
|% 59,59
|258
|CHP
|REMZİ AY
|% 33,95
|147
|MHP
|ERDAL KOŞAR
|% 5,31
|23
|YENİDEN REFAH
|YAŞAR ŞİMŞEK
|% 0,46
|2
|BTP
|ZEYD ÇÖLMEKCİ
|% 0,23
|1
|SAADET
|BEKİR AYDIN
|% 0,23
|1
|DİĞER
|% 0,23
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 66,67
|Katılım Oranı
|:
|% 79,43
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|NECMETTİN ERMİŞ
|% 38,46
|1.118
|BÜYÜK BİRLİK
|FEHMİ DALKILIÇ
|% 29,55
|859
|MHP
|ZAFER ELKOVAN
|% 23,53
|684
|YENİDEN REFAH
|ADEM GÜNDÜZ
|% 3,75
|109
|SAADET
|TAHİR ŞAHİN
|% 2,03
|59
|CHP
|MUSTAFA EKER
|% 1,99
|58
|DİĞER
|% 0,55
|16
|BTP
|HÜSEYİN GÜL
|% 0,14
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
GERZE
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 4,17
|Katılım Oranı
|:
|% 83,21
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|OSMAN BELOVACIKLI
|% 43,53
|232
|AK PARTİ
|HÜSEYİN YÜKSEK
|% 37,71
|201
|MHP
|MUSTAFA ÖZ
|% 8,25
|44
|YENİDEN REFAH
|ÖMER TUGAY YILMAZ
|% 7,13
|38
|İYİ PARTİ
|YAVUZ YİĞİT
|% 1,5
|8
|SAADET
|HÜSEYİN ŞEKER
|% 1,13
|6
|HKP
|TOLGA ÜNAL
|% 0,37
|2
|DSP
|MUSTAFA ENGİN KARAKURT
|% 0,19
|1
|HÜDA PAR
|ESRA DALGA
|% 0,19
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
TÜRKELİ
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 68,75
|Katılım Oranı
|:
|% 77,40
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|VEYSEL ŞAHİN
|% 51,43
|1.333
|MHP
|SATI GÜREL
|% 30,55
|792
|CHP
|ÜMÜT DEMİR
|% 14,78
|383
|YENİDEN REFAH
|HAŞİM ATALAY
|% 2,85
|74
|SAADET
|METİN ÖZGEN
|% 0,35
|9
|BTP
|TEKİN KÜPELİ
|% 0,04
|1
Son Dakika › Güncel › SİNOP SON - Son Dakika
Kesin olmayan sonuçlara göre, Erdal Arıkan 14 bin 905, DEM Parti adayı Aydın Bürçün 11 bin 212 oy aldı. Arıkan, 1970 yılında Bingöl'de doğdu ve eğitim hayatını burada tamamladı. Daha önce öğretmenlik ve idarecilik yapan Arıkan, 2010-2018 yılları arasında Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yaptı. 31 Mart 2019'da Bingöl Belediye Başkanı seçilen Arıkan, evli ve 3 çocuk babasıdır.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 20.45 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 53.05, Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ yüzde 38.09 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. İzmir'deki sandıkların yüzde 37,72'si açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Cemil Tugay oyların yüzde 53.05'ini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 38.09'unu aldı.
Isparta'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy kullanma işleminin sona ermesiyle kapatılan sandıklarda sayım işlemine başlandı. Oy kullanımı sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, oyların sayımı devam ediyor.
CHP Trabzon Ortahisar Belediye Başkan adayı Ahmet Kaya, seçimi kazandıklarını söyledi ve göreve başlamaya hazır olduklarını belirtti.
AK Parti yönetimindeki Giresun seçiminde sandıkların yüzde 90'dan fazlası açılırken CHP'nin adayı Fuat Köse resmi olmayan sonuçlara göre yarışı önde bitiriyor. Köse, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ile farkı 17,6 puana kadar çıkardı.
31 Mart yerel seçimlerinde Ardahan'da oyların yüzde 30,11'i sayıldı. CHP Adayı Faruk Demir birinci sırada bulunuyor.
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