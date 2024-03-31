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MERKEZToplam Sandık.

31.03.2024 19:29  Güncelleme: 20:38
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MERKEZ

Toplam Sandık : 123
Toplam Seçmen : 39.698
Açılan Sandık : 31
Açılan Sandık Oranı : % 25,20
Kullanılan Oy : 8.337
Geçerli Oy : 8.162
Katılım Oranı : % 82,69

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMETİN GÜRBÜZ% 44,823.658
AK PARTİYAKUP ÜÇÜNCÜOĞLU% 36,492.978
DİĞER% 11,14909
İYİ PARTİSERPİL ÜNLÜTÜRK% 4,15339
YENİDEN REFAHMETE ÇAĞDAŞ% 1,3106
ZAFER PARTİSİSİNAN KORKUT% 0,541
BAĞIMSIZOYA ASAK% 0,4234
DEM PARTİSEDEF KARAKURT% 0,2823
SAADETBARBAROS BALTACI% 0,2319
BTPŞENOL ŞENSOY% 0,2117
BAĞIMSIZFATİH ŞANLAN% 0,1613
TKPEMİNE ARZU KAYHAN% 0,087
HÜDA PARNAİL YALÇIN% 0,065
VATAN PARTİSİSEBAHATTİN CANİK% 0,065
DSPYAŞAR TÜRKEŞ% 0,043
DEVA PARTİSİMETİN KANDEMİR% 0,043
TKHERİMCAN YILMAZ% 0,011
HAK-PARMUSTAFA KORUCU% 0,011
AYANCIK

Açılan Sandık Oranı : % 70,59
Katılım Oranı : % 71,59

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHAYRETTİN KAYA% 52,812.622
MHPMURAT AKIN% 23,081.146
AK PARTİASLAN ÖZDEMİR% 19,92989
YENİDEN REFAHERGÜN KAYA% 2,3114
İYİ PARTİBÜLENT AKYOL% 1,4572
SAADETMURAT YILDIZ% 0,4422
BOYABAT

Açılan Sandık Oranı : % 37,10
Katılım Oranı : % 82,18

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHHASAN KARA% 40,172.140
MHPMURAT MUSLU% 29,321.562
AK PARTİFERHAT YILDIZ% 26,361.404
CHPAYŞE MELEK GÜNAL% 2,63140
İYİ PARTİADEM IŞIK% 1,4879
SAADETRAMAZAN BAŞ% 0,042
DİKMEN

Açılan Sandık Oranı : % 40
Katılım Oranı : % 85,93

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİADNAN ACAR% 59,59258
CHPREMZİ AY% 33,95147
MHPERDAL KOŞAR% 5,3123
YENİDEN REFAHYAŞAR ŞİMŞEK% 0,462
BTPZEYD ÇÖLMEKCİ% 0,231
SAADETBEKİR AYDIN% 0,231
DİĞER% 0,231
DURAĞAN

Açılan Sandık Oranı : % 66,67
Katılım Oranı : % 79,43

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNECMETTİN ERMİŞ% 38,461.118
BÜYÜK BİRLİKFEHMİ DALKILIÇ% 29,55859
MHPZAFER ELKOVAN% 23,53684
YENİDEN REFAHADEM GÜNDÜZ% 3,75109
SAADETTAHİR ŞAHİN% 2,0359
CHPMUSTAFA EKER% 1,9958
DİĞER% 0,5516
BTPHÜSEYİN GÜL% 0,144
ERFELEK

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

GERZE

Açılan Sandık Oranı : % 4,17
Katılım Oranı : % 83,21

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPOSMAN BELOVACIKLI% 43,53232
AK PARTİHÜSEYİN YÜKSEK% 37,71201
MHPMUSTAFA ÖZ% 8,2544
YENİDEN REFAHÖMER TUGAY YILMAZ% 7,1338
İYİ PARTİYAVUZ YİĞİT% 1,58
SAADETHÜSEYİN ŞEKER% 1,136
HKPTOLGA ÜNAL% 0,372
DSPMUSTAFA ENGİN KARAKURT% 0,191
HÜDA PARESRA DALGA% 0,191
SARAYDÜZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

TÜRKELİ

Açılan Sandık Oranı : % 68,75
Katılım Oranı : % 77,40

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİVEYSEL ŞAHİN% 51,431.333
MHPSATI GÜREL% 30,55792
CHPÜMÜT DEMİR% 14,78383
YENİDEN REFAHHAŞİM ATALAY% 2,8574
SAADETMETİN ÖZGEN% 0,359
BTPTEKİN KÜPELİ% 0,041

Kaynak: AA

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