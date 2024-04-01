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MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 00:05
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MERKEZ

Toplam Sandık : 123
Toplam Seçmen : 39.698
Açılan Sandık : 115
Açılan Sandık Oranı : % 93,50
Kullanılan Oy : 29.254
Geçerli Oy : 28.316
Katılım Oranı : % 78,98

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMETİN GÜRBÜZ% 49,0813.898
AK PARTİYAKUP ÜÇÜNCÜOĞLU% 39,4211.164
İYİ PARTİSERPİL ÜNLÜTÜRK% 4,841.370
YENİDEN REFAHMETE ÇAĞDAŞ% 1,92545
ZAFER PARTİSİSİNAN KORKUT% 1,07302
DİĞER% 1,05298
BAĞIMSIZFATİH ŞANLAN% 0,66186
SAADETBARBAROS BALTACI% 0,64181
BTPŞENOL ŞENSOY% 0,3189
TKPEMİNE ARZU KAYHAN% 0,1953
BAĞIMSIZOYA ASAK% 0,1645
DEM PARTİSEDEF KARAKURT% 0,1440
HÜDA PARNAİL YALÇIN% 0,1233
VATAN PARTİSİSEBAHATTİN CANİK% 0,1233
DSPYAŞAR TÜRKEŞ% 0,0616
DPORHAN SARI% 0,0616
DEVA PARTİSİMETİN KANDEMİR% 0,0616
HAK-PARMUSTAFA KORUCU% 0,0411
TKHERİMCAN YILMAZ% 0,0310
MİLLETMEHMET KARAGÖZ% 0,0310
AYANCIK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 72,92

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHAYRETTİN KAYA% 52,223.735
MHPMURAT AKIN% 23,531.683
AK PARTİASLAN ÖZDEMİR% 20,081.436
YENİDEN REFAHERGÜN KAYA% 2,06147
İYİ PARTİBÜLENT AKYOL% 1,45104
SAADETMURAT YILDIZ% 0,6244
BTPNEVZAT ALTUN% 0,043
BOYABAT

Açılan Sandık Oranı : % 45,16
Katılım Oranı : % 80,02

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHHASAN KARA% 39,892.626
MHPMURAT MUSLU% 28,421.871
AK PARTİFERHAT YILDIZ% 25,51.679
CHPAYŞE MELEK GÜNAL% 3,42225
İYİ PARTİADEM IŞIK% 2,14141
SAADETRAMAZAN BAŞ% 0,5234
BTPAHMET AVCI% 0,064
HKPBAYRAM ÇAKIR% 0,032
DSPDAVUT ÇALHAN% 0,021
DİKMEN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,51

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİADNAN ACAR% 56,11468
CHPREMZİ AY% 37,17310
MHPERDAL KOŞAR% 5,2844
YENİDEN REFAHYAŞAR ŞİMŞEK% 0,726
SAADETBEKİR AYDIN% 0,65
BTPZEYD ÇÖLMEKCİ% 0,121
DURAĞAN

Açılan Sandık Oranı : % 88,89
Katılım Oranı : % 81,42

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNECMETTİN ERMİŞ% 36,861.463
BÜYÜK BİRLİKFEHMİ DALKILIÇ% 30,611.215
MHPZAFER ELKOVAN% 23,51933
YENİDEN REFAHADEM GÜNDÜZ% 3,8151
SAADETTAHİR ŞAHİN% 2,52100
CHPMUSTAFA EKER% 2,0280
DİĞER% 0,416
BTPHÜSEYİN GÜL% 0,2811
ERFELEK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 66,55

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET UZUN% 41,4854
CHPHÜSNÜ YANGÖZ% 37,28769
BAĞIMSIZRIDVAN AYDIN% 11,1229
MHPMUSTAFA KALYONCU% 5,33110
DEVA PARTİSİCEVDET YEŞİL% 3,5473
SAADETHAKAN ÇAKIR% 0,7816
BTPNAFİYE BEKTAŞ% 0,194
HÜDA PARNEJDET GÜLŞEN% 0,143
DİĞER% 0,143
YENİDEN REFAHİBRAHİM ÖZAN% 0,12
GERZE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,40

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPOSMAN BELOVACIKLI% 53,66.382
AK PARTİHÜSEYİN YÜKSEK% 34,194.071
MHPMUSTAFA ÖZ% 5,14612
YENİDEN REFAHÖMER TUGAY YILMAZ% 4,86578
İYİ PARTİYAVUZ YİĞİT% 1,13135
SAADETHÜSEYİN ŞEKER% 0,5667
DSPMUSTAFA ENGİN KARAKURT% 0,1619
BTPNECLA KESKİN KUL% 0,1518
HKPTOLGA ÜNAL% 0,1416
HÜDA PARESRA DALGA% 0,078
SARAYDÜZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 90,01

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPFERDİ CANOĞLU% 52,26485
AK PARTİHASAN PEKER% 40,19373
DİĞER% 6,3659
İYİ PARTİORHAN YILDIRIM% 0,434
YENİDEN REFAHMAHMUT GÜLEN% 0,323
SAADETŞABAN ŞAHİN% 0,222
DSPTALİH ERK% 0,111
DPİBRAHİM KANBER% 0,111
TÜRKELİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,07

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİVEYSEL ŞAHİN% 51,131.987
MHPSATI GÜREL% 30,651.191
CHPÜMÜT DEMİR% 14,36558
YENİDEN REFAHHAŞİM ATALAY% 3,04118
SAADETMETİN ÖZGEN% 0,4417
DİĞER% 0,239
BTPTEKİN KÜPELİ% 0,156

Kaynak: AA

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