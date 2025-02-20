Sinop Üniversitesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı birimlerde yarın eğitime ara verileceğini duyurdu.
Üniversiteden yapılan açıklamada, kent genelindeki yoğun kar yağışının yarın da devam etmesinin beklendiği aktarıldı.
Açıklamada, meteorolojik değerlendirmelerin ardından üniversite yönetimince alınan kararla il merkezi, Gerze, Türkeli ve Ayancık birimlerinde eğitim öğretime yarın için ara verildiği bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Sinop Üniversitesi'nde Eğitime Ara - Son Dakika
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