ŞİÖ Askeri İşbirliği Toplantısı Qingdao'da

BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Shanghai İşbirliği Örgütü Üye Devletleri Uluslararası Askeri İşbirliği Organları'nın bu yılki ilk toplantısının 26-27 Mart tarihlerinde Çin'in doğusundaki liman kenti Qingdao'da yapıldığını söyledi.

Wu perşembe günü düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada Çin Savunma Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Shanghai İşbirliği Örgütü üye devletlerinin savunma bakanlıkları ve Shanghai İşbirliği Örgütü Sekreteryası'ndan 30'dan fazla temsilcinin katıldığını belirtti.

Wu, Shanghai İşbirliği Örgütü çerçevesinde savunma ve güvenlik işbirliğinin derinleştirilmesi konusunda derinlemesine görüş alışverişinde bulunan katılımcıların, Çin'de yapılacak olan Shanghai İşbirliği Örgütü Savunma Bakanları Toplantısı'na hazırlanmak için yakın iletişimi sürdürme isteklerini de ifade ettiklerini kaydetti.