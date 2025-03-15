Sırbistan, Çin'e Ürün Gönderdi

STARA PAZOVA, 15 Mart (Xinhua) -- Sırbistan Ekonomi Bakanı Adrijana Mesarovic (önde), Sırbistan'ın Stara Pazova kenti yakınlarındaki bir lojistik parkında Sırp ürünlerinden oluşan bir konteynerin Çin'e gönderilmesi vesilesiyle düzenlenen etkinlikte konuşma yapıyor, 14 Mart 2025.

Sırbistanlı yetkililer ve iş insanları cuma günü Sırbistan ile Çin arasındaki serbest ticaret anlaşması kapsamında yakında Çin'deki mağazaların raflarında yerini alacak olan bir konteyner dolusu Sırbistan ürününün Çin'e gönderilmesi kapsamında bir etkinlik düzenledi.

Gönderilen ürünler arasında şekerleme, rakija meyve likörü, şarap, bebek maması, bal, meyve ürünleri ve süt ürünleri yer alıyor.

Sırbistan Ekonomi Bakanı Adrijana Mesarovic, Sırbistan mallarına yönelik talebin güçlü olduğu Çin'in daha derin bir işbirliğine hazır olduğunu belirtti. Bakan, "Görevimiz bu fırsatı değerlendirmek ve 1,4 milyardan fazla tüketicinin bulunduğu bir pazara girmektir" dedi.

Mesarovic, "Bugün dost ülke Çin'e uğurladığımız konteyner sadece bir mal konteyneri değil, aynı zamanda sıkı ve ısrarlı çalışmanın bir sembolü ve sağlam dostluğumuzun bir başka göstergesidir" ifadelerini kullandı. (Fotoğraf: Shi Zhongyu/Xinhua)