Sırbistan'da 'Çin Üzerine Diyaloglar' Konferansı

BELGRAD, 11 Ekim (Xinhua) -- Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Çin Üzerine Diyaloglar" konferansının açılış töreninde konuşma yaptı, 10 Ekim 2024.
Perşembe günü Belgrad'da başlayan ve Çin'in başlıca küresel aktörlerle ilişkilerinin incelendiği konferansta 27 ülkeden 80'den fazla araştırmacı bir araya geldi. (Fotoğraf: Wang Wei/Xinhua)
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