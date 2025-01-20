Sırbistan'da Öğretmenlerden Grev - Son Dakika
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Sırbistan'da Öğretmenlerden Grev

Sırbistan\'da Öğretmenlerden Grev

Belgrad'da öğretmenler, düşük maaş ve çalışma şartlarını protesto etmek için iş bıraktı.

20.01.2025 16:18
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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da maaşları ve çalışma şartları nedeniyle iş bırakma eylemi yapan öğretmenler, eğitim sektöründeki şartları protesto etmek için gösteri düzenledi.

Hükümetin yetkili eğitim sendikalarıyla yaptığı anlaşmaya katılmayan Sırbistan Bağımsız Eğitim Emekçileri Sendikası üyesi binlerce öğretmen, onlara destek veren öğrenciler ile vatandaşlar, Belgrad Üniversitesi Felsefe Fakültesi önünde toplandı.

Bağımsız Eğitim Emekçileri Sendikası Başkanı Dusan Kokot, ülkedeki okulların yüzde 50'sinde grevin ilk gününde eğitim yapılmadığını söyledi.

Büyük şehirlerde iş bırakma eylemlerinin daha çok karşılık bulduğunu aktaran Kokot, "Tehditlere karşı dayanma cesareti gösterdik" ifadesini kullandı.

Eğitimcilerin maaşlarının düşük ve çalışma şartlarının iyi olmadığını belirten göstericiler, ülkenin kuzeyindeki Novi Sad kentinde bulunan tren istasyonunda 15 kişinin ölümüne neden olan kazayı da protesto etti.

Öten yandan Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic, katıldığı bir televizyon programında, yarından itibaren okullarda denetim yapılacağını, eğitime ara verilmesinin yasalara aykırı olduğunu kaydetti.

Vucevic, göstericilerin, velileri ve öğrencileri siyasete çektiğini savunarak, "Siyasetin çocukların arasında yeri yok." dedi.

Kaynak: AA

Sırbistan, Politika, belgrad, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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