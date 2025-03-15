Sırbistan'da Tarihi Protesto

- Sırbistan'da "ülke tarihinin en kalabalık protestosu"

BELGRAD - Sırbistan'da binlerce kişi geçtiğimiz yıl kasım ayında Novi Sad şehrindeki tren istasyonunda 15 kişinin hayatını kaybettiği kaza nedeniyle başkent Belgrad'da "ülke tarihinin en kalabalık protestosunu" gerçekleştirdi.

Sırbistan'da kasım ayında Novi Sad şehrindeki tren istasyonunda yaşanan ve 15 kişinin hayatını kaybettiği trajedi sonrasında başlayan protesto gösterileri, bugün ülke tarihinin en kalabalık gösterilerinden biriyle devam etti. Ülkenin dört bir yanından öğrencilerin de destek verdiği gösteriye katılım yüzbinlerle ölçülürken, Sırbistan İçişleri Bakanlığı protestocuların sayısının ulaştığı en yüksek seviyenin 107 bin olduğunu duyurdu. "15 kişi için ayın 15'inde" başlıklı protesto çerçevesinde şehir merkezindeki Slavija meydanı ve çevredeki sokaklara yayılan göstericiler, Cumhurbaşkanı Vucic aleyhinde sloganlar attı. Toplumun farklı kesimlerinden destek bulan gösteride binlerce kişi, yerel saatle 19.00'da Novi Sad şehrindeki trajedide hayatını kaybeden 15 kişi için 15 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirdi.

İktidar partili siyasetçilerden "renkli bir darbe girişimi" açıklaması

Bugünkü gösteri öncesinde iktidar partili siyasetçiler, "protestocuların yurt dışından finanse edildiğini ve ortada renkli bir darbe girişiminin söz konusu olduğunu" savundu. Cumhurbaşkanı Vucic ise, bugünkü gösterilerde büyük çaplı şiddet olayları yaşanabileceği yönünde uyarılarda bulundu.

Boşnak politikacılar bugünü Vucic'in devrileceği tarih olarak göstermişti

Bosna Hersek'te son haftalarda gerginlik nedeniyle Sırbistan'ı sorumlu tutan bazı Boşnak politikacılar da 15 Mart tarihini Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in devrileceği tarih olarak göstermişti.

Gösteriler bir dizi istifaya neden olmuştu

Sırbistan'da 1 Kasım 2024'te ülkenin kuzeyindeki Novi Sad şehrindeki tren istasyonunun ana girişindeki beton sundurmanın çökmesi ile toplam 15 kişi hayatını kaybetmiş ve ülke genelinde hükümet karşıtı protesto eylemleri başlamıştı. Öğrenci gruplarının liderliğinde devam eden ve vatandaşların da destek verdiği gösteriler, birçok üniversitede eğitimin durmasına ve Başbakan Milos Vucevic dahil bir dizi istifaya neden olmuştu.