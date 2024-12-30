Sırbistan'daki okul saldırısında ebeveynlere ceza

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Sırbistan'daki bir ilkokulda Mayıs 2023'te düzenlediği silahlı saldırıda 10 kişiyi öldüren çocuğun anne ve babasına toplamda 17,5 yıl hapis cezası verildi.

Belgrad Yüksek Mahkemesi, başkent Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlkokulu'nda 3 Mayıs 2023'te düzenlenen silahlı saldırının sorumlusu 15 yaşındaki K.K'nin ebeveynlerine ilişkin kararı açıkladı.

Karara göre, saldırıda 10 kişinin ölümüne neden olan ve 6 kişiyi yaralayan K.K'nin babası Vladimir Kecmanovic 14,5 yıl hapis, anne Miljana Kecmanovic de 3 yıl hapis cezası aldı.

Ebeveynlerin evde silah bulundurmak ve reşit olmayan çocuklarını suça teşvik etmekten sorumlu bulunduklarına işaret edilen kararda, saldırıyı yapan çocuğun babasının silahını kullandığı kaydedildi.

Mahkeme ayrıca atış eğitmeni Nemanja Marinkovic'e de 15 ay hapis cezası verdi.

Saldırıyı gerçekleştiren K.K'nin ülke yasaları gereği yaşı nedeniyle cezai ehliyeti bulunmaması nedeniyle olayın yaşandığı tarihten bu yana psikiyatri merkezinde bulunduğu ve annesiyle iletişim kurmasının ve görüşmesinin yasaklandığı aktarıldı.

Bu arada, mahkeme kararına itiraz sürecinin bulunduğu ifade edildi.

O dönem 14 yaşında olan K.K, Vladislav Ribnikar İlkokulu'nda 3 Mayıs 2023'te güvenlik görevlisi ve öğrencilere silahla ateş açmıştı. Saldırıda 9'u çocuk, biri güvenlik görevlisi 10 kişi yaşamını yitirmiş, 5'i çocuk, biri öğretmen 6 kişi yaralanmıştı.

14 yaşındaki çocuğun saldırıyı bir aydır planladığı ve üzerinde saldırdığı öğrencilerin listesi ile okul planının bulunduğu belirtilmişti.

Saldırının ardından Sırbistan'da gösteriler düzenlenmişti.