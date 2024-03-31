ŞIRNAK SON

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MERKEZToplam Sandık.

31.03.2024 21:34  Güncelleme: 22:03
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MERKEZ

Toplam Sandık : 155
Toplam Seçmen : 49.934
Açılan Sandık : 146
Açılan Sandık Oranı : % 94,19
Kullanılan Oy : 37.570
Geçerli Oy : 35.850
Katılım Oranı : % 80,08

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET YARKA% 47,9617.194
DEM PARTİTURAN SALTAN% 40,5414.532
CHPÖZLEM BARAN% 3,511.258
YENİDEN REFAHSABRİ TATAR% 2,971.065
DİĞER% 1,95698
HÜDA PARMUSTAFA ÇİMEN% 1,59569
BTPABDULMUTTALİP ÖRPEK% 0,32114
SAADETMÜCAHİT SANSUR% 0,28100
DEVA PARTİSİSEYFEDDİN NESLİNEBİ% 0,2694
TKHFULYA DURAK ASLAN% 0,273
BAĞIMSIZYUSUF ÖLGEN% 0,1450
MİLLETGÜLNAZ KÜÇÜKGÜZEL% 0,1243
HAK-PARBARAN ADIGÜZEL% 0,0933
APEŞREF BAYRAK% 0,0727
BEYTÜŞŞEBAP

Açılan Sandık Oranı : % 76,47
Katılım Oranı : % 79,61

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİKAMİL DÜRMÜŞ% 58,491.660
DEM PARTİBEYBÜN ASLAN% 30,34861
ZAFER PARTİSİELİF EYLÜL TATAR% 6,41182
CHPRAMAZAN ATAMAN% 2,6876
BTPERDEM PERVANLAR% 1,0630
HÜDA PARARAFAT ÇİMEN% 0,720
SAADETMEHMET TALHA FİTOZ% 0,288
DİĞER% 0,041
CİZRE

Açılan Sandık Oranı : % 52,19
Katılım Oranı : % 66,76

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİGÜLER YERBASAN% 70,3219.970
AK PARTİÖMER YILDIZ% 25,357.198
HÜDA PARTAHİR BİLİZ% 1,62461
HAK-PARSERHAN SEYYİDOĞLU% 0,72206
CHPÖMER YALDIZ% 0,69197
ZAFER PARTİSİABDULCEBBAR UÇAR% 0,36102
YENİDEN REFAHMUSTAFA GENÇOĞLU% 0,2881
DEVA PARTİSİAHMET KAYAN% 0,2159
İYİ PARTİSALİH KAYAALP% 0,1439
DİĞER% 0,129
BTPORHAN DEDE% 0,0822
SAADETFEYYAZ BOZKURT% 0,0719
APMEMET GÖKBALIK% 0,0616
GÜÇLÜKONAK

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

İDİL

Açılan Sandık Oranı : % 35,09
Katılım Oranı : % 63,77

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİTÜRKAN KAYIR% 73,212.902
AK PARTİİKBALHAN HAZNEDAR% 18,89749
HÜDA PARASIM ÖZALP% 2,98118
CHPABDULCEBBAR BADUR% 1,8975
ZAFER PARTİSİMEHMET EMİN TATAR% 1,2951
DİĞER% 0,5823
İYİ PARTİBİRGÜL ZAN% 0,5321
SAADETTAHA ESAD KUTLUAY% 0,3514
BTPOĞUZHAN KASAP% 0,2811
SİLOPİ

Açılan Sandık Oranı : % 62,76
Katılım Oranı : % 71,66

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİJİYAN ORMANLI% 59,7416.377
GELECEK PARTİSİNİZAR ÖKTEN% 23,566.457
AK PARTİNİHAT MEHMETOĞLU% 8,032.200
HÜDA PARKAMİL BAYAR% 2,25617
CHPSERDAR SOYSAL% 1,95535
YENİDEN REFAHŞÜKRÜ ÖZDEMİR% 1,21331
ZAFER PARTİSİBEYZA TATAR% 1,17321
BAĞIMSIZFETHULLAH ELÇİ% 0,55152
BAĞIMSIZCİHAN ARMAGAN% 0,45122
İYİ PARTİŞAHİN TİMUR% 0,42116
BTPCUMA ÖRPEK% 0,41113
DİĞER% 0,2671
ULUDERE

Açılan Sandık Oranı : % 85,19
Katılım Oranı : % 64,46

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİGÜRGİN ÜREK% 48,972.284
DEM PARTİALİ ÜREK% 421.959
ZAFER PARTİSİPINAR ÖZKAPLAN% 3,52164
DİĞER% 3,19149
CHPBARIŞ ENCU% 2,19102
BTPERKAN GÜNERİ% 0,136

Kaynak: AA

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