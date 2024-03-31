ŞIRNAK SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|155
|Toplam Seçmen
|:
|49.934
|Açılan Sandık
|:
|146
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 94,19
|Kullanılan Oy
|:
|37.570
|Geçerli Oy
|:
|35.850
|Katılım Oranı
|:
|% 80,08
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET YARKA
|% 47,96
|17.194
|DEM PARTİ
|TURAN SALTAN
|% 40,54
|14.532
|CHP
|ÖZLEM BARAN
|% 3,51
|1.258
|YENİDEN REFAH
|SABRİ TATAR
|% 2,97
|1.065
|DİĞER
|% 1,95
|698
|HÜDA PAR
|MUSTAFA ÇİMEN
|% 1,59
|569
|BTP
|ABDULMUTTALİP ÖRPEK
|% 0,32
|114
|SAADET
|MÜCAHİT SANSUR
|% 0,28
|100
|DEVA PARTİSİ
|SEYFEDDİN NESLİNEBİ
|% 0,26
|94
|TKH
|FULYA DURAK ASLAN
|% 0,2
|73
|BAĞIMSIZ
|YUSUF ÖLGEN
|% 0,14
|50
|MİLLET
|GÜLNAZ KÜÇÜKGÜZEL
|% 0,12
|43
|HAK-PAR
|BARAN ADIGÜZEL
|% 0,09
|33
|AP
|EŞREF BAYRAK
|% 0,07
|27
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 76,47
|Katılım Oranı
|:
|% 79,61
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|KAMİL DÜRMÜŞ
|% 58,49
|1.660
|DEM PARTİ
|BEYBÜN ASLAN
|% 30,34
|861
|ZAFER PARTİSİ
|ELİF EYLÜL TATAR
|% 6,41
|182
|CHP
|RAMAZAN ATAMAN
|% 2,68
|76
|BTP
|ERDEM PERVANLAR
|% 1,06
|30
|HÜDA PAR
|ARAFAT ÇİMEN
|% 0,7
|20
|SAADET
|MEHMET TALHA FİTOZ
|% 0,28
|8
|DİĞER
|% 0,04
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 52,19
|Katılım Oranı
|:
|% 66,76
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|GÜLER YERBASAN
|% 70,32
|19.970
|AK PARTİ
|ÖMER YILDIZ
|% 25,35
|7.198
|HÜDA PAR
|TAHİR BİLİZ
|% 1,62
|461
|HAK-PAR
|SERHAN SEYYİDOĞLU
|% 0,72
|206
|CHP
|ÖMER YALDIZ
|% 0,69
|197
|ZAFER PARTİSİ
|ABDULCEBBAR UÇAR
|% 0,36
|102
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA GENÇOĞLU
|% 0,28
|81
|DEVA PARTİSİ
|AHMET KAYAN
|% 0,21
|59
|İYİ PARTİ
|SALİH KAYAALP
|% 0,14
|39
|DİĞER
|% 0,1
|29
|BTP
|ORHAN DEDE
|% 0,08
|22
|SAADET
|FEYYAZ BOZKURT
|% 0,07
|19
|AP
|MEMET GÖKBALIK
|% 0,06
|16
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
İDİL
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 35,09
|Katılım Oranı
|:
|% 63,77
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|TÜRKAN KAYIR
|% 73,21
|2.902
|AK PARTİ
|İKBALHAN HAZNEDAR
|% 18,89
|749
|HÜDA PAR
|ASIM ÖZALP
|% 2,98
|118
|CHP
|ABDULCEBBAR BADUR
|% 1,89
|75
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET EMİN TATAR
|% 1,29
|51
|DİĞER
|% 0,58
|23
|İYİ PARTİ
|BİRGÜL ZAN
|% 0,53
|21
|SAADET
|TAHA ESAD KUTLUAY
|% 0,35
|14
|BTP
|OĞUZHAN KASAP
|% 0,28
|11
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 62,76
|Katılım Oranı
|:
|% 71,66
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|JİYAN ORMANLI
|% 59,74
|16.377
|GELECEK PARTİSİ
|NİZAR ÖKTEN
|% 23,56
|6.457
|AK PARTİ
|NİHAT MEHMETOĞLU
|% 8,03
|2.200
|HÜDA PAR
|KAMİL BAYAR
|% 2,25
|617
|CHP
|SERDAR SOYSAL
|% 1,95
|535
|YENİDEN REFAH
|ŞÜKRÜ ÖZDEMİR
|% 1,21
|331
|ZAFER PARTİSİ
|BEYZA TATAR
|% 1,17
|321
|BAĞIMSIZ
|FETHULLAH ELÇİ
|% 0,55
|152
|BAĞIMSIZ
|CİHAN ARMAGAN
|% 0,45
|122
|İYİ PARTİ
|ŞAHİN TİMUR
|% 0,42
|116
|BTP
|CUMA ÖRPEK
|% 0,41
|113
|DİĞER
|% 0,26
|71
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 85,19
|Katılım Oranı
|:
|% 64,46
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|GÜRGİN ÜREK
|% 48,97
|2.284
|DEM PARTİ
|ALİ ÜREK
|% 42
|1.959
|ZAFER PARTİSİ
|PINAR ÖZKAPLAN
|% 3,52
|164
|DİĞER
|% 3,19
|149
|CHP
|BARIŞ ENCU
|% 2,19
|102
|BTP
|ERKAN GÜNERİ
|% 0,13
|6
Son Dakika › Güncel › ŞIRNAK SON - Son Dakika
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, oy sayım sürecini takip ettikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşın kararına saygı duyduklarını belirterek, demokrasiye vurgu yaptı.
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